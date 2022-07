Nothing Phone 1 स्मार्टफ़ोन हुआ लॉन्च, बैक पैनल लाइटिंग के साथ कीमत 32,999 रुपये से शुरू

Nothing Phone 1 की कीमत और ऑफर्स



Nothing Phone 1 को तीन वेरिएंट में उतारा गया है। इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज की कीमत 32,999 रुपये है, वहीं 8GB रैम और 256GB स्टोरेज की कीमत 35,999 रुपये जबकि इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज की कीमत 38,999 रुपये है। Nothing Phone 1 की बिक्री 21 जुलाई से फ्लिपकार्ट से शाम 7 बजे शुरू होगी। इस फोन की फर्स्ट सेल में प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को 1,000 रुपये का डिस्काउंट। HDFC बैंक के कार्ड के साथ 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।