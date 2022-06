इस खास डिस्प्ले के साथ Nothing Phone 1 इस हफ्ते होगा लॉन्च! फीचर्स हुए लीक

OnePlus की कामयाबी के बाद अब सभी को इस बात का इंतजार है कि Nothing के रूप में अपनी अलग कंपनी बनाने के बाद Carl Pei इस नए डिवाइस में ऐसा क्या नया लेकर आ रहे हैं जोकि ग्राहकों को आकर्षित करेगा

