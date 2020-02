Samsung Galaxy Buds Plus लॉन्च, 3 मिनट के चार्ज पर मिलेगा 60 मिनट का बैकअप

नई दिल्ली: कोरिया की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग (Samsung) ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट (Samsung Galaxy Event) में सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस (Samsung Galaxy Buds Plus) लॉन्च कर दिया है। गैलेक्सी बड्स प्लस में शानदार साउंड क्वालिटी दिया गया है और ग्राहक इसे ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। फिलहाल गैलेक्सी बड्स प्लस को भारत में कब तक लॉन्च किया जाएगा इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है।

Samsung Galaxy Buds Plus कीमत

सैंमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस की कीमत 149 डॉलर (करीब 10,600 रुपये) रखी है। इस Galaxy Buds Plus का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को प्ले स्टोर से Galaxy Wearable App और Galaxy Buds Plus App को डाउनलोड करना होगा। Galaxy Buds Plus आईओएस 10 और एंड्रॉयड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

Samsung Galaxy Buds Plus स्पेसिफिकेशन

सैंमसंग गैलेक्सी बड्स प्लसमें शानदार साउंड क्वालिटी के लिए तीन माइक, वूफर और टू-वे स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 और यूएसबी पोर्ट टाइप-सी का सपोर्ट मिलेगा। पावर के लिएबड्स में 270 एमएएच की बैटरी दी गयी है जो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी ने दावा किया है कि Galaxy Buds Plus 3 मिनट के चार्ज पर 60 मिनट का बैकअप देता है। साथ ही इन बड्स का केस 11 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आता है।