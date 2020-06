WhatsApp Down : भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स ने की शिकायत, लास्ट सीन से लेकर प्राइविसी सेटिंग में आई दिक्कत

दुनियाभर में मैसेजिंग के लिए सबसे पॉपुलर ऐप यारी व्हाट्सएप ( WhatsApp ) में शुक्रवार रात को बड़ी दिक्कत ( WhatsApp issues ) आ गई। इस दिक्कत की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद व्हाट्सएप यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आपको बता दें कि शुक्रवार को व्हाट्सएप ( WhatsApp problems ) ( WhatsApp down ) में आई दिक्कत सिर्फ एक तरह की नहीं थी बल्कि अलग-अलग लोगों ने जो रिपोर्ट की है उसके मुताबिक कई तरह की दिक्कतें व्हाट्सएप में आ रही थी। इन दिक्कतों की वजह से यूजर्स को काफी असुविधा हुई।

दरअसल शुक्रवार को व्हाट्सएप मैसेंजर के कुछ फीचर्स ने काम करना बंद कर दिया था। यूजर्स को एक दूसरे का लास्ट सीन ( Last Seen ) भी नहीं दिखाई दे रहा था, साथ ही वे किसी को Online भी नहीं दिख रहे थे। समस्या से परेशान होकर बड़ी संख्या में यूजर्स इस बारे में ट्वीट भी करने लगे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों के बाद अब व्हाट्सएप ठीक तरह से काम कर रहा है और अब तक दोबारा कोई खामी नहीं आई है। दरअसल व्हाट्सएप में आने वाली दिक्कतों की वजह से चैटिंग के समय यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह दिक्कत तब और बढ़ गई जब एक साथ कई फीचर्स ने काम करना बंद कर दिया।

ऐप मॉनिटरिंग सर्विस Down Detector की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 67 फीसदी यूजर्स ने अपने ऐंड्रॉयड व iOS डिवाइस में लास्ट सीन सेटिंग्स में परेशानी बताई। वहीं, 26 फीसदी यूजर्स ने कनेक्शन में दिक्कत बताई। रिपोर्ट के मुताबिक, यह समस्या रात्री 9 बजे के बाद से करीब 2 बजे तक रही है।

वॉट्सऐप यूजर्स का कहना था कि ऐप की प्रीवेसी सेटिंग्स (Privacy Settings) में कुछ दिक्कत थी। यूजर्स की लास्ट सीन सेटिंग Nobody पर पहुंच गई थी, जिसे वे बदल भी नहीं पा रहे थे। प्रीवेसी सेटिंग बदलने पर वॉट्सऐप दिखाता, 'Failed to update privacy settings, Please try again later.'

आपको बता दें कि यह समस्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में देखी गई और अलग-अलग देशों के यूजर्स ने तुरंत ही इस बात की जानकारी ट्विटर पर शेयर की। यह कोई पहला मौका नहीं है जब व्हाट्सएप में किसी तरह की दिक्कत आई हो इससे पहले साल 2019 के जुलाई महीने में भी इस तरह की दिक्कत देखी गई थी हालांकि तब भी कुछ समय बाद व्हाट्सएप पूरी तरह से ठीक हो गया था।