Xiaomi का अनोखा चार्जर, चलते-फिरते हवा में चार्ज होगा आपका स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी (Xiaomi) ने एक अनोखा चार्जर पेश किया है। शाओमी का यह चार्जर हवा में ही आपके स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स को चार्ज कर देगा। Xiaomi का यह Air Charger मोबाइल के अलावा स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और अन्य वियरेबल गैजेट्स को चार्ज कर सकता है। इसे Mi Air Charge के नाम से पेश किया गया है। यह एमआई एयर चार्ज रिमोर्ट चार्जिंग तकनीक पर काम करता है। अगर आप इस चार्जर से कुछ फीट की दूरी पर खड़ें होंगे तो आपके हाथ में पकड़ा मोबाइल चार्ज होने लगेगा। कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस एयर चार्जर का वीडियो भी जारी किया है।

एक साथ कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कर सकते हैं चार्ज

शाओमी का दावा है कि इस एयर चार्जर के जरिए एक साथ कई इलेक्ट्रॉनिक डिवासेज को चार्ज किया जा सकता है। यह एयर चार्ज स्मार्टफोन के अलावा स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और अन्य वियरेबल्स को चार्ज कर सकता है। इस स्मार्ट एयर चार्जर की खास बात यह है कि चार्जर के बीच में दीवार या फिर कुछ रुकावट आने के बावजूद यह काम करता रहता है। बता दें कि मोटरोला भी इस तरह का पेष कर चुका है।

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s