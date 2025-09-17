CG News: बिस्तर पर सो रही बच्ची को जहरीले सांप ने काटा, सात वर्षीय मासूम की मौत

CG News: ग्राम मरदा में एक सात वर्षीय बच्ची को जहरीले सर्प ने काट लिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने मामले की सूचना लवन थाना को दी। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच विवेचना में लिया गया है। प्रदत्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मरदा भूमि कुमारी अपनी मां बिरसपति पटेल के साथ खाट पर सो रही थी।
इसी दौरान एक जहरीला सर्प बच्ची की बिस्तर पर आ गया जिसने बच्ची को डस लिया। परिजनों को इस बात का पता सुबह 6 बजे चला। गंगाप्रसाद ने देखा कि भूमि कुमारी के मुंह पर झाग निकल रहा था और उसकी सांसे भी थम चुकी थी। जिसके बाद परिजनों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गया। जहां काफी देर हो जाने की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी।
जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस उक्त मामले की जांच कर रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बरसात के समय विशेष सतर्कता बरते और से पहले बिस्तर और आसपास जगहों की जांच सफाई कर लें।