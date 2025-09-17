CG News: बिस्तर पर सो रही बच्ची को जहरीले सांप ने काटा, सात वर्षीय मासूम की मौत

इसी दौरान एक जहरीला सर्प बच्ची की बिस्तर पर आ गया जिसने बच्ची को डस लिया। परिजनों को इस बात का पता सुबह 6 बजे चला। गंगाप्रसाद ने देखा कि भूमि कुमारी के मुंह पर झाग निकल रहा था और उसकी सांसे भी थम चुकी थी। जिसके बाद परिजनों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गया। जहां काफी देर हो जाने की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी।