CG Film: बिरसा मुंडा पर बन रही पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी, गरियाबंद चल रही शूटिंग

CG Film: बिरसा मुंडा पर पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘बिरसा बलिदानी’ बन रही है। इन दिनों इसकी शूटिंग गरियाबंद जिले के मैनपुर में चल रही है। फिल्म का लेखन और निर्देशन एनएसडी पासआउट हीरा मानिकपुरी कर रहे हैं। मुख्य भूमिकाओं में आकाश सोनी और काजल सोनबेर नजर आएंगे।