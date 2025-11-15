Patrika LogoSwitch to English

CG Film: बिरसा मुंडा पर बन रही पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी, गरियाबंद चल रही शूटिंग

CG Film: बिरसा बलिदानी’ की कहानी दो समय-रेखाओं में आगे बढ़ती है। एक तरफ उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में बिरसा मुंडा का संघर्ष और दूसरी तरफ वर्तमान समय में डेविड नामक युवक की यात्रा।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Nov 15, 2025

CG Film: बिरसा मुंडा पर बन रही पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी, गरियाबंद चल रही शूटिंग

बिरसा मुंडा पर बन रही पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी (Photo Patrika)

CG Film: बिरसा मुंडा पर पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘बिरसा बलिदानी’ बन रही है। इन दिनों इसकी शूटिंग गरियाबंद जिले के मैनपुर में चल रही है। फिल्म का लेखन और निर्देशन एनएसडी पासआउट हीरा मानिकपुरी कर रहे हैं। मुख्य भूमिकाओं में आकाश सोनी और काजल सोनबेर नजर आएंगे।

हीरा ने बताया, ‘बिरसा बलिदानी’ की कहानी दो समय-रेखाओं में आगे बढ़ती है। एक तरफ उन्नीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में बिरसा मुंडा का संघर्ष और दूसरी तरफ वर्तमान समय में डेविड नामक युवक की यात्रा।

फिल्म में अंग्रेजी शासन और जमींदारों द्वारा आदिवासी समाज पर हुए अत्याचार, जमीन, जंगलों पर कब्जा, भारी कर और जबरन मतांतरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया गया है।

15 Nov 2025

15 Nov 2025 01:51 pm

15 Nov 2025

15 Nov 2025 01:50 pm

CG Film: बिरसा मुंडा पर बन रही पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बिरसा बलिदानी, गरियाबंद चल रही शूटिंग

