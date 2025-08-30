CG News: 11 दिन से स्कूल में तालाबंदी, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, कलेक्टर ने कहा समाधान करेंगे

CG News: छुरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सिवनी के आश्रित ग्राम राजपुर में प्राथमिक शाला में शिक्षक की कमी बनी हुई है। इससे नाराज स्कूली बच्चों और पालकों ने 11 दिनों से स्कूल में तालाबंदी कर रखा है। इस विषय को लेकर शुक्रवार को राजपुर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या रखी और समाधान की तत्काल मांग की। अन्यथा आंदोलन की बात कही है। इस पर जिलाधीश ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है।
करीब 35 से 40 बच्चों वाले इस विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक है। स्थिति यह है कि जब शिक्षक विकासखंड कार्यालय की मीटिंग या व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, तो पूरी शाला बंद हो जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और पालकों में गहरी नाराजगी है। इस समस्या को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण जन जिलाध्यक्ष से भेंट कर अपनी समस्याएं बताई और जल्द ही शिक्षक की पूर्ति की बात कही। जिलाधीश ने यथासंभव समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, वहीं ग्रामीणों का कहना है अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे।
ग्रामीणों का साफ कहना है कि इतने बच्चों के बावजूद स्कूल मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे।
बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी एवं जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हाई स्कूल, 134 हायर सेकण्डरी, 466 पूर्व माध्यमिक शालाओं तथा 888 प्राथमिक शालाओं सहित अशासकीय शालाओं एवं विभागीय कार्यालयों में पुस्तक वाचन, स्पीड रीडिंग, दीवार प्रतियोगिता का विमोचन गतिविधि आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के 2 लाख 13 हजार 489 छात्र-छात्राओं ने पुस्तक वाचन किया। इसके साथ ही 6157 शिक्षक एवं 3713 जनप्रतिनिधियों ने भी वाचन किया।
विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर द्वारा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं जिला मिशन समन्वयक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। विकासखण्ड स्तर पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को नोडल, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मैंने ग्रामीणों का आश्वस्त किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के बिलासपुर हाईकोर्ट से लौटने के बाद समस्या का निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
भगवान सिंह उईके, कलेक्टर गरियाबंद