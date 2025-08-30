CG News: 11 दिन से स्कूल में तालाबंदी, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, कलेक्टर ने कहा समाधान करेंगे

करीब 35 से 40 बच्चों वाले इस विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक है। स्थिति यह है कि जब शिक्षक विकासखंड कार्यालय की मीटिंग या व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, तो पूरी शाला बंद हो जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और पालकों में गहरी नाराजगी है। इस समस्या को लेकर शुक्रवार को ग्रामीण जन जिलाध्यक्ष से भेंट कर अपनी समस्याएं बताई और जल्द ही शिक्षक की पूर्ति की बात कही। जिलाधीश ने यथासंभव समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है, वहीं ग्रामीणों का कहना है अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे।