SIR फॉर्म में उलझे मतदाता… महिलाओं में सबसे बड़ा सवाल पिता या पति का नाम लिखें

इसके बाद 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025 तक घर-घर गणना और सत्यापन कार्य होगा। 9 दिसम्बर 2025 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी। 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण चलेगा और अंत में 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। लेकिन ब्लॉक में पहली ही कड़ी अस्त-व्यस्त दिख रही है। जिम्मेदारों के मौन और प्रशासनिक उदासीनता ने मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची की बात करता है, लेकिन जब मतदाता को सही दिशा ही न मिले तो लक्ष्य कैसे पूरा होगा।