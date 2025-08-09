CG News: 48 घंटे में मैनपुर पुलिस ने सुलझाया हत्या का राज, पति ही निकला गुमशुदा पत्नी का हत्यारा

CG News: मैनपुर पुलिस को ग्राम झरियाबाहरा वन विभाग के नाका के पीछे किसान के बाड़ी में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला था। मामला हत्या का लग रहा था। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है।
इस पूरे मामले मे दिलचस्प बात यह है कि मृतिका उषा बाई यादव का हत्यारा उसी का पति अमृत यादव निकला जिसने घरेलू विवाद में महिला को मौत के घाट उतार दिया था और शव घर के पीछे बाड़ी मे फेंक दी। शव का पंचनामा कार्यवाही बाद पोस्ट मार्टम कराया गया, पीएम रिपोर्ट में मृतिका उषा बाई यादव की मृत्यु गला घोटे जाने से, दम घुटने तथा गर्दन का हड्डी टूटने से होना बताया गया। मृत्यु का प्रकार होमोसायडल लेख किया गया है कि अपराध धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के विवेचना दौरान आरोपी अमृत यादव से घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया। जिन्होंने अपने मेमोरण्डम कथन में बताया कि मेरी पत्नी शराब पीने का आदि थी, जिस बात को लेकर हम दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पांच अगस्त को मै खाना खाकर काम पर गया था तो मेरी बहन ने फोन कर बताया कि मेरे घर में पत्नी नही है और बच्चे रो रहे हैं।
जिस पर मैं अपने पत्नी को खोजा तो नहीं मिला बाद घर में जाकर देखा तो मेरी पत्नी शराब के नशे में थी, जो चारपाई पर बैठी थी। जिसे कहां गई थी पुछने पर कुछ नहीं बोली तो मैं हाथ से उसके कनपटे में थप्पड़ मारा तो वह खटिया का खुरा उसके गर्दन में लगा और उसके मुंह नाक से खुन निकलने लगा। मै डर के मारे उसे छुपा दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होने पर मैने उसे बरन डोंगरे के खेत में ले जाकर फेक दिया।