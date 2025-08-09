CG News: 48 घंटे में मैनपुर पुलिस ने सुलझाया हत्या का राज, पति ही निकला गुमशुदा पत्नी का हत्यारा

इस पूरे मामले मे दिलचस्प बात यह है कि मृतिका उषा बाई यादव का हत्यारा उसी का पति अमृत यादव निकला जिसने घरेलू विवाद में महिला को मौत के घाट उतार दिया था और शव घर के पीछे बाड़ी मे फेंक दी। शव का पंचनामा कार्यवाही बाद पोस्ट मार्टम कराया गया, पीएम रिपोर्ट में मृतिका उषा बाई यादव की मृत्यु गला घोटे जाने से, दम घुटने तथा गर्दन का हड्डी टूटने से होना बताया गया। मृत्यु का प्रकार होमोसायडल लेख किया गया है कि अपराध धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।