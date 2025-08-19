Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG Rape Case: नाबालिग को किडनैप कर 2 दिन तक किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case:आरोपी ने किडनैप कर उससे कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने लड़की का चिकित्सा परीक्षण भी कराया, जिसमें आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिले।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 19, 2025

CG Rape Case: नाबालिग को किडनैप कर 2 दिन तक किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार
नाबालिग को किडनैप कर 2 दिन तक किया बलात्कार (Photo Patrika)

CG Rape Case: नाबालिग को किडनैप कर 2 दिन उससे बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर यह कार्रवाई की।

मिली जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त को एक व्यक्ति ने मैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 15 साल की बेटी 14 अगस्त की शाम घर से लापता हो गई है। प्रार्थी ने शक जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मैनपुर पुलिस ने आला अफसरों के निर्देश पर एक टीम का गठन किया। टीम ने आरोपी की पहचान की और 16 अगस्त को गोदराबाहरा, जाडापदर में रहने वाले आरोपी बिसनाथ नेताम उर्फ बांडा (37) से नाबालिग लड़की को बरामद किया।

लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने किडनैप कर उससे कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने लड़की का चिकित्सा परीक्षण भी कराया, जिसमें आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिले। इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने अपराध कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। केस निपटाने में मैनपुर टीआई शिवशंकर हुर्रा, उपनिरीक्षक गुनेश्वरी नरेटी व अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका रही।

Published on:

19 Aug 2025 10:42 am

Chhattisgarh / Gariaband / CG Rape Case: नाबालिग को किडनैप कर 2 दिन तक किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

