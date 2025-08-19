CG Rape Case: नाबालिग को किडनैप कर 2 दिन तक किया बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त को एक व्यक्ति ने मैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 15 साल की बेटी 14 अगस्त की शाम घर से लापता हो गई है। प्रार्थी ने शक जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मैनपुर पुलिस ने आला अफसरों के निर्देश पर एक टीम का गठन किया। टीम ने आरोपी की पहचान की और 16 अगस्त को गोदराबाहरा, जाडापदर में रहने वाले आरोपी बिसनाथ नेताम उर्फ बांडा (37) से नाबालिग लड़की को बरामद किया।