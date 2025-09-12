CG Crime: मां-बेटे मिलकर बेच कर रहे थे तस्करी,पुलिस ने 9 किलो गांजा बरामद किया, दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा कर ग्राम बासीन के हनुमान मंदिर के पास संदेही के वाहन को रोका गया। वाहन से उतरते ही आरोपी द्वारा अपने पास रखे लोहे के धारदार चाकू को निकालकर लहराते हुऐ डराने का प्रयास किया गया। जिसे पुलिस टीम द्वारा आरोपी को काबू में लेते हुए पकड़कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जिसमें आरोपी ने अपना नाम शेख इमरान पिता शेख आरिफ उम्र 23 वर्ष व अपनी मां का नाम अकीला बेगम पति शेख आरिफ उम्र 50 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 5 तालाब गली साहू दुकान के सामने रामनगर राजनांदगांव बताया गया।