CG Crime: मां-बेटे मिलकर बेच कर रहे थे तस्करी,पुलिस ने 9 किलो गांजा बरामद किया, दोनों आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: गांजा तस्करी करने वाले मां-बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिंगेश्वर पुलिस ने राजनांदगांव निवासी मां-बेटे के पास से 9 किलो गांजा भी बरामद किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मुखबिर के सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बजाज पल्सर मोटर सायकल के पीछे महिला को बैठाकर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर महासमुंद से मुख्य मार्ग होते हुए फिंगेश्वर की ओर आ रहा हैं।
सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा टीम तैयार कर थाना के मुख्य मार्ग पर एमसीपी लगाई गई। उसी दौरान मुखबिर के बताये अनुसार बजाज पल्सर में एक व्यक्ति व महिला मुख्य मार्ग की ओर आते हुए दिखे। एमसीपी में लगे पुलिस जवान द्वारा रोके जाने का प्रयास किया गया। संदेही वाहन रोकने का नाटक कर वाहन तेज रफ़्तार से वहां से भाग निकला।
पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा कर ग्राम बासीन के हनुमान मंदिर के पास संदेही के वाहन को रोका गया। वाहन से उतरते ही आरोपी द्वारा अपने पास रखे लोहे के धारदार चाकू को निकालकर लहराते हुऐ डराने का प्रयास किया गया। जिसे पुलिस टीम द्वारा आरोपी को काबू में लेते हुए पकड़कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। जिसमें आरोपी ने अपना नाम शेख इमरान पिता शेख आरिफ उम्र 23 वर्ष व अपनी मां का नाम अकीला बेगम पति शेख आरिफ उम्र 50 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 5 तालाब गली साहू दुकान के सामने रामनगर राजनांदगांव बताया गया।
तलाशी लेने पर उनके कब्जे से दो अलग-अलग सफेद रंग प्लास्टिक की दो बोरियों में 9 किलो गांजा बरामद किया गया। उसकी कीमत 89,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 20(ख) नारकोटिक एक्ट 25, 27 आर्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार किया है।