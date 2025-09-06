CG News: नक्सलियों ने 3 जगहों पर छिपाए थे बम, सर्च ऑपरेशन के दौरान किया बरामद

पहले भी कई बार गरियाबंद पुलिस ने जंगलों में सर्चिंग के दौरान लाखों रुपए नकद, नक्सली साहित्य और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने इस ऑपरेशन को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार नक्सलियों की विनाशकारी गतिविधियों को विफल कर रही है। यह ऑपरेशन न केवल सुरक्षा बलों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है, बल्कि इलाके के लोगों में भी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि ऐसे सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। दबाव लगातार बनाए रखा जाएगा, ताकि इलाके से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया किया जा सके।