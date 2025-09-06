Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

CG News: नक्सलियों ने 3 जगहों पर छिपाए थे बम, सर्च ऑपरेशन के दौरान किया बरामद

CG News: गरियाबंद पुलिस ने जंगलों में सर्चिंग के दौरान लाखों रुपए नकद, नक्सली साहित्य और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने इस ऑपरेशन को बड़ी उपलब्धि बताया।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 06, 2025

CG News: गरियाबंद पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ई-30 ऑपरेशन टीम ने मेचका थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाकर तीन अलग-अलग जगहों से नक्सलियों द्वारा डंप की गई विस्फोटक सामग्री और अन्य नक्सली सामान बरामद किए हैं।

पुलिस को यह सफलता मुखबिर की सूचना पर मिली। नक्सली इन सामानों का इस्तेमाल पुलिस पार्टी, ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने और दहशत फैलाने के इरादे से करने वाले थे। सर्चिंग के दौरान जो सामग्री बरामद हुई, उनमें बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला आईईडी, डेटोनेटर, जिलेटिन रॉड, इलेक्ट्रॉनिक वायर, बैटरी, स्टील कंटेनर, ड्राईफ्रूट, दवाइयां, नक्सली साहित्य समेत रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें शामिल हैं। कार्रवाई से साफ है कि नक्सलियों की पकड़ अब पहले जैसी नहीं रही।

पहले भी कई बार गरियाबंद पुलिस ने जंगलों में सर्चिंग के दौरान लाखों रुपए नकद, नक्सली साहित्य और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने इस ऑपरेशन को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार नक्सलियों की विनाशकारी गतिविधियों को विफल कर रही है। यह ऑपरेशन न केवल सुरक्षा बलों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है, बल्कि इलाके के लोगों में भी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि ऐसे सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। दबाव लगातार बनाए रखा जाएगा, ताकि इलाके से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया किया जा सके।

Published on:

06 Sept 2025 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: नक्सलियों ने 3 जगहों पर छिपाए थे बम, सर्च ऑपरेशन के दौरान किया बरामद

