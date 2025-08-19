CG News: मेडिकल स्टोर में छापामार कार्रवाई, इलाके में मची खलबली

CG News: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर के निर्देशानुसार, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में सोमवार को नगर के खुशी मेडिकल में पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई प्राप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें नशीली, मन: प्रभावी और स्वापक औषधियों के क्रय-विक्रय में अनियमितताएं पाई गईं।