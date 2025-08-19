CG News: मेडिकल स्टोर में छापामार कार्रवाई, इलाके में मची खलबली

CG News: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर के निर्देशानुसार, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में सोमवार को नगर के खुशी मेडिकल में पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई प्राप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें नशीली, मन: प्रभावी और स्वापक औषधियों के क्रय-विक्रय में अनियमितताएं पाई गईं।
निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक धर्म वीर सिंह ध्रुव और सतीश सोनी के साथ-साथ पुलिस विभाग की टीम शामिल थी। निरीक्षण के दौरान मिले अनियमितताओं के संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया हैं। यह कार्रवाई नार्को कोर्डिनेशन सेंटर के तहत नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत की गई।
जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और समाज को नशे से मुक्त करना हैं। इस तरह की कार्रवाई नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाया जा सके।