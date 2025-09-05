16 साल की किशोरी के पेट में पल रहा था बच्चा, डॉक्टरी जांच में खुला राज, रोते हुए बोलीं- कई बार हुआ रेप

कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, नाबालिग से संबंध बनाना, शादी का झांसा देकर शोषण करना या उन्हें गर्भवती करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस वाक्ये के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है। परिवार बेटी की शादी और भविष्य को लेकर चिंतित है। बताते हैं कि पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज किया है। उसकी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत की मॉनीटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से भी समय-समय पर चेकअप को लेकर बात की गई है। इधर, ग्रामीणों की मांग है कि नाबालिग को गर्भवती बनाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।