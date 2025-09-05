16 साल की किशोरी के पेट में पल रहा था बच्चा, डॉक्टरी जांच में खुला राज, रोते हुए बोलीं- कई बार हुआ रेप

Rape case: नाबालिग से लंबे वक्त तक लगातार बलात्कार होने का मामला सामने आया है। परिवार को इस बारे में तब पता चला, जब 16 साल की किशोरी 6 माह की गर्भवती हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने शादी की झांसा देकर बलात्कार करने की बात भी कबूल कर लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी किशन गोड़ ने 16 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर उससे शादी करने का झांसा दिया। अपनी पत्नी बनाकर रखने की बात कही। इसी बहकावे में लेकर उसने किशोरी के साथ समय-समय पर लंबे वक्त तक शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। लगातार तबियत खराब रहने की वजह से परिवार ने मेडिकल जांच कराई तो किशोरी के गर्भवती होने का खुलासा हुआ।
इसके बाद किशोरी ने खुद थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। चूंकि गर्भ 6 महीने का हो चुका है इसलिए किशोरी के साथ भ्रूण का ख्याल रखना भी जरूरी है। ( Rape case ) ऐसे में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से पहले किशोरी की मेडिकल जांच कराई। इसमें जच्चा-बच्चा स्वस्थ पाए गए हैं। आगे की कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत होगी। वहीं, पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 64(2)(ड), (ज), 69 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी किशन गोड़ को गिरफ्तार कर लिया है।
कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, नाबालिग से संबंध बनाना, शादी का झांसा देकर शोषण करना या उन्हें गर्भवती करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस वाक्ये के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है। परिवार बेटी की शादी और भविष्य को लेकर चिंतित है। बताते हैं कि पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज किया है। उसकी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत की मॉनीटरिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से भी समय-समय पर चेकअप को लेकर बात की गई है। इधर, ग्रामीणों की मांग है कि नाबालिग को गर्भवती बनाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।