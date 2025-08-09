CG News: घटारानी वाटरफॉल में हुड़दंग, छह आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

CG News: गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध घटारानी वाटरफॉल में बीते दिनों पर्यटकों के साथ हुड़दंग और मारपीट करने वाले छह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर्यटकों के साथ न केवल हुल्लड़बाजी कर रहे थे, बल्कि महिलाओं और लड़कियों से भी अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे थे।