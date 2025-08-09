CG News: घटारानी वाटरफॉल में हुड़दंग, छह आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

CG News: गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध घटारानी वाटरफॉल में बीते दिनों पर्यटकों के साथ हुड़दंग और मारपीट करने वाले छह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर्यटकों के साथ न केवल हुल्लड़बाजी कर रहे थे, बल्कि महिलाओं और लड़कियों से भी अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे थे।
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए फिंगेश्वर थाना पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
सभी आरोपी महासमुंद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, यह मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटारानी वाटरफॉल में घटित हुआ, जहां आए सैलानियों के लिए यह घटना दहशत भरा अनुभव रहा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है।