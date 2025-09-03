ट्रिपल इंजन अधिकार… तृतीय श्रेणी कर्मचारी को राजपत्रित अफसरों वाले तीन पोस्ट दे दिए

जनपद सीईओ के तौर पर भी नागेश के किस्से कम नहीं हैं। बताते हैं कि हाल ही में गरियाबंद जनपद की सभी पंचायतों को पंचायती राज अधिनियम और सूचना का अधिकार (आरटीआई) की किताबें भेजी गई हैं। बाद में पंचायतों से इन किताबों के बदले साढ़े 3 से 4 हजार रुपए का भुगतान करने की बात कही गई। इसके टेक्निकल पॉइंट पर जाएं तो ग्राम पंचायतें किताबें खरीदने के लिए सक्षम हैं। जरूरत पड़ने पर इतनी राशि वे खुद भी खर्च कर सकती हैं। बताते हैं कि किताबों के इस सप्लाई में मंत्रालय स्तर का जैक-जुगाड़ काम कर रहा है। मंत्रालय के अफसर के इशारों पर लाट में किताबें खरीदी गईं। जाहिर है कि ऐसे कामों में कमीशन भी मोटा होता है।