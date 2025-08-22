CG News: राजिम में बनेगा दो नया महतारी सदन, 60 लाख रुपए की मिली मंजूरी

विधायक रोहित ने कहा कि डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा, महतारी सदन बहनों को सम्मान, सुरक्षा और संगठित कार्य के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराएंगे। यहां महिला समूहों की बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य रचनात्मक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुनए की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के हित में काम कर रही है। राजिम विधानसभा के हर गांव तक विकास पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है।