Bihar Election: अतरी में HAM पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, जीतनराम मांझी बोले-मतदाताओं को डराने की कोशिश

Bihar Election: गयाजी के अतरी विधानसभा क्षेत्र में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के दो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। इस हमले को केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सुनियोजित बताया है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। 

2 min read
Google source verification

गया

image

Anand Shekhar

Nov 11, 2025

Jitan Ram Manjhi

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले अतरी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने आरोप लगाया है कि पार्टी के विधानसभा प्रभारी धीरज शर्मा और कार्यकर्ता श्रवण मांझी पर राजद समर्थकों ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला किया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत को देखते हुए गया जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दस्तावेज जमा कर लौटते समय हमले का आरोप

हम पार्टी के विधानसभा प्रभारी और मानपुर प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि धीरज शर्मा और कार्यकर्ता श्रवण मांझी ने आरोप लगाया कि मई पंचायत के ढकनी फील्ड इलाके में उन पर मारपीट की गई। उनका कहना है कि वे चुनाव से संबंधित दस्तावेज जमा कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी और उन पर हमला कर दिया। श्रवण मांझी ने दावा किया कि उनसे जाति पूछकर बदसलूकी की गई और फिर लाठी-डंडों से पीटा गया। दोनों ने बताया कि वे पंचायत के पूर्व मुखिया जयराम राजवंशी के आवास जा रहे थे।

जीतन राम मांझी क्या बोले?

हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह घटना सुनियोजित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को डराने और वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मांझी ने कहा, “हमारे दो कार्यकर्ता दस्तावेज जमा करके लौट रहे थे, तभी उन पर बुरी तरह हमला किया गया। उन्हें रॉड और डंडों से मारा गया। मैंने पुलिस और प्रशासन से कहा है कि मतदान के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीति में डर और दबाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास है, जिस पर प्रशासन को तत्काल सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।

घायलों को गया अस्पताल रेफर किया गया

इस हमले के बाद हम प्रत्याशी रोमित कुमार घायलों को लेकर खिजरसाराय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए दोनों को गया जीएमसीएच रेफर कर दिया। रोमित कुमार ने इस घटना को राजनीतिक हिंसा बताया। उनका कहना है कि चुनावी माहौल में तनाव बढ़ाकर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है।

Updated on:

11 Nov 2025 07:01 am

Published on:

11 Nov 2025 07:00 am

Bihar Election: अतरी में HAM पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, जीतनराम मांझी बोले-मतदाताओं को डराने की कोशिश

