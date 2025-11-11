Bihar Election: अतरी में HAM पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई, जीतनराम मांझी बोले-मतदाताओं को डराने की कोशिश

हम पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह घटना सुनियोजित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को डराने और वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मांझी ने कहा, “हमारे दो कार्यकर्ता दस्तावेज जमा करके लौट रहे थे, तभी उन पर बुरी तरह हमला किया गया। उन्हें रॉड और डंडों से मारा गया। मैंने पुलिस और प्रशासन से कहा है कि मतदान के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि यह राजनीति में डर और दबाव की स्थिति पैदा करने का प्रयास है, जिस पर प्रशासन को तत्काल सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।