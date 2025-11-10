Bihar Election: दूसरे चरण में 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर, जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

एनडीए सरकार के लिए यह चरण चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिन 12 मंत्रियों ने सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, उनकी सीटों पर सीधा मुकाबला है। इनमें उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र झंझारपुर से, ऊर्जा एवं योजना मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव सुपौल से, परिवहन मंत्री शीला मंडल फुलपरास से, पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह बबलू छातापुर से और गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान हरसिद्धी (अजा) से मैदान में हैं। वहीं गया टाउन से सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, अमरपुर से भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, और बेतिया से पशुपालन मंत्री रेणु देवी अपनी सीट को बचाने की कोशिश में हैं।