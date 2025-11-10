Patrika LogoSwitch to English

पटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत, जर्जर मकान की छत गिरने से हुआ हादसा

पटना के दानापुर में एक जर्जर मकान की छत अचानक गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त सभी लोग गहरी नींद में थे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 10, 2025

राजधानी पटना से सटे दानापुर दियारा क्षेत्र के अकीलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मानस पंचायत स्थित मानस बाजार से एक बड़ी और हृदय विदारक खबर सामने आई है। रविवार देर रात एक पुराने और जर्जर मकान की छत अचानक गिर जाने से एक ही परिवार के पाँच लोगों की उसके नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया और परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतकों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया।

सो रहा था पूरा परिवार

यह दुखद घटना रात के समय घटी, जब स्थानीय निवासी मोहम्मद बबलू, उनकी पत्नी रोशनी खातून और उनके तीन बच्चे रुकसार, मो. चांद और चांदनी रात में खाना खाने के बाद घर के अंदर सोए हुए थे। मकान काफी पुराना और जर्जर था। देर रात अचानक मकान का छत जोर से ढह गया। छत के जोरदार आवाज के साथ ढहने और अंदर से उठी चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि छत के मलबे में बबलू और उनका पूरा परिवार दब गया है।

ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू अभियान

घटना के बाद गांव के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी और खुद बचाव कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए अपने स्तर से रेस्क्यू अभियान चलाना शुरू किया और मलबे को हटाने का प्रयास करते रहे। काफी मशक्कत के बाद, स्थानीय लोगों ने छत के नीचे दबे परिवार के पांचों सदस्यों को बाहर निकाला। हालांकि, मलबा अत्यधिक भारी होने और काफी देर तक दबे रहने के कारण मोहम्मद बबलू, उनकी पत्नी रोशनी खातून, और तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

पटना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इस घटना की सूचना मिलने के बाद अकीलपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृतकों के शवों को बरामद कर पंचनामा किया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि जर्जर और पुराना मकान होने के कारण ही यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है।

इलाके में मातम

मृतक मो बबलू मजदूरी का काम किया करते थे। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद पूरे मानस बाजार और मानस पंचायत में मातम पसरा हुआ है। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Updated on:

10 Nov 2025 07:06 am

Published on:

10 Nov 2025 07:05 am

पटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत, जर्जर मकान की छत गिरने से हुआ हादसा

