पटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत, जर्जर मकान की छत गिरने से हुआ हादसा

घटना के बाद गांव के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी और खुद बचाव कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए अपने स्तर से रेस्क्यू अभियान चलाना शुरू किया और मलबे को हटाने का प्रयास करते रहे। काफी मशक्कत के बाद, स्थानीय लोगों ने छत के नीचे दबे परिवार के पांचों सदस्यों को बाहर निकाला। हालांकि, मलबा अत्यधिक भारी होने और काफी देर तक दबे रहने के कारण मोहम्मद बबलू, उनकी पत्नी रोशनी खातून, और तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।