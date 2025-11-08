Patrika LogoSwitch to English

इंडिया-नेपाल बॉर्डर सील, 3 दिन तक ट्रेन भी बंद… बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हाई अलर्ट

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले इंडो-नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर पूरी तरह से 72 घंटे के लिए आवागमन बंद कर दिया गया है। इस दौरान इंडिया नेपाल के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन भी बंद रहेगा। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 08, 2025

Bihar News: भारत-नेपाल सीमा प्रतीकात्मक फोटो

Bihar News: भारत-नेपाल सीमा प्रतीकात्मक फोटो

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में पहुंच गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत-नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेनों का परिचालन भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मतदान 11 नवंबर को होना है और इससे पहले किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

72 घंटे के लिए बंद रहेगा आवागमन

जानकारी के मुताबिक, शनिवार 8 नवंबर की शाम 6 बजे से मंगलवार 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक भारत-नेपाल सीमा पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान न तो आम नागरिक सीमा पार कर सकेंगे और न ही वाहनों का आवागमन होगा। केवल चिकित्सा, आपातकालीन और अत्यंत आवश्यक सेवाओं को सीमा पार करने की सीमित अनुमति दी जाएगी।

नेपाल सरकार ने बिहार चुनाव के संवेदनशील माहौल को देखते हुए यह फैसला लिया है। उनका मानना है कि चुनाव के समय सीमावर्ती इलाकों में आपराधिक तत्वों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिसे रोकना जरूरी था। इसलिए नेपाल के सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट समेत कई जिलों के बॉर्डर बंद रहेंगे।

नेपाल जाने वाली ट्रेनें भी ठप

जयनगर-जनकपुर-बिजलपुरा रेल रूट पर भी अस्थायी रोक लगाई गई है। जयनगर रेलवे स्टेशन प्रशासन ने बताया कि शनिवार को अंतिम ट्रेन सेवा चलेगी, उसके बाद अगले तीन दिनों तक रेल परिचालन बंद रहेगा। बुधवार से ट्रेनें फिर से सामान्य रूप से चलेंगी। यह ट्रेन सेवा भारत-नेपाल के बीच लोगों की आवाजाही और स्थानीय व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ऐसे में यह बंदी चुनावी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है।

बिहार पुलिस और एसएसबी अलर्ट

सीमाई इलाकों में भारतीय सुरक्षा बल, नेपाल पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। जगह-जगह जांच अभियान तेज किया गया है और हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि इस बार मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और भयमुक्त होगा।

तस्करी बढ़ने की रहती है आशंका

दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया जैसे कई सीमावर्ती जिले वोट डाले जाएंगे। इन क्षेत्रों में बॉर्डर खुला रहने पर अवांछित गतिविधियों और नकदी-शराब-हथियार जैसी चीजों की आवाजाही की आशंका अधिक रहती है। इसीलिए बॉर्डर सील किया गया है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

08 Nov 2025 01:49 pm

Published on:

08 Nov 2025 01:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / इंडिया-नेपाल बॉर्डर सील, 3 दिन तक ट्रेन भी बंद… बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हाई अलर्ट

