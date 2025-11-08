इंडिया-नेपाल बॉर्डर सील, 3 दिन तक ट्रेन भी बंद… बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले हाई अलर्ट

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में पहुंच गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत-नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेनों का परिचालन भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मतदान 11 नवंबर को होना है और इससे पहले किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।