ज्योति मांझी पर हमले का मुद्दा गरमाया, DM बोले- गाड़ी पर निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में चोट नहीं, SIT करेगी जांच

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बाराचट्टी सीट सुर्खियों में है। यहां एनडीए प्रत्याशी ज्योति मांझी पर कथित जानलेवा हमला हुआ। मामले में डीएम का कहना है कि प्राथमिक जांच में गाड़ी पर निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में चोट नहीं मिला है। जांच के लिए SIT गठित की गई है।

2 min read
Google source verification

गया

image

Anand Shekhar

Nov 05, 2025

ज्योति मांझी

इलाज कराती ज्योति मांझी और गया के डीएम शशांक

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले गयाजी की बाराचट्टी विधानसभा सीट चर्चा में आ गई है। यहां से एनडीए समर्थित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) यानी HAM-S की प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक ज्योति मांझी पर कथित रूप से हमला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुधवार शाम प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया। उनका दावा है कि बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर ईंट फेंकी, जिससे वह घायल हो गईं। लेकिन जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की ओर से जारी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने इस दावे को सवालों के घेरे में ला दिया है।

सीने पर ईंट लगने का दावा

घटना सुलबट्टा मोड़ के पास की बताई जा रही है। ज्योति मांझी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर लौट रही थीं, तभी अचानक बाइक सवार युवकों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया। ज्योति मांझी का कहना है, “हमारी जीत देखकर विरोधी बौखला गए हैं। यह सीधा जान से मारने की कोशिश थी।” हमले के तुरंत बाद उन्हें बाराचट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना की खबर फैलते ही समर्थकों में गुस्से का माहौल बन गया और इलाके में हलचल बढ़ गई। ज्योति मांझी ने पुलिस सुरक्षा की भी गुहार लगाई है।

बेटे ने RJD कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया

ज्योति मांझी के बेटे चंदन कुमार ने घटना के पीछे विपक्ष का हाथ बताया। उन्होंने कहा, “हम प्रचार के लिए जा रहे थे। सोभ गांव के पास होटल के पास कुछ लोग घात लगाए बैठे थे। मेरे मां को निशाना बनाकर हमला किया गया। ये सब RJD समर्थक थे। हमारी जीत की लहर देखकर वो बौखला गए हैं।” हालांकि, इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

DM ने कहा- न वाहन पर निशान, न मेडिकल में चोट

घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की। DM शशांक शुभंकर ने मीडिया को बताया कि मौके का निरीक्षण करने के बाद स्थिति पहली नजर में दावे से मेल नहीं खाती। DM ने कहा, शाम को HAM-S उम्मीदवार द्वारा सूचित किया गया कि उनको एक पत्थर लगा है। उसके बाद पुलिस की गश्ती टीम ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की। घटनास्थल पर कोई पत्थर नहीं मिला है और किसी अन्य व्यक्ति ने भी पत्थर लगते हुए नहीं देखा। गाड़ी पर भी कोई निशान नहीं था। उनको मेडिकल के लिए लाया गया। रिपोर्ट में भी किसी तरह की चोट लगने की बात नहीं आई है। SIT गठित करके मामले की पूरी जांच की जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पास में तैनात FST टीम एवं गश्ती वाहन दल के द्वारा 05 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेरघाटी 02 एवं प्रशिक्षु डीएसपी-सह-थानाध्यक्ष बाराचट्टी ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की। मामले की जांच के लिए गठित SIT ने घटनास्थल से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पुछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

टिकारी में हमले के बाद यह दूसरा बड़ा मामला

सिर्फ एक सप्ताह पहले, इसी क्षेत्र के समीप टिकारी विधानसभा में हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल सिंह पर हमला हुआ था, जिसमें उनका हाथ टूट गया था। अब बाराचट्टी में यह कथित हमला, हम पार्टी द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने के नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश जैसा दिख रहा है।

image

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

05 Nov 2025 10:22 pm

