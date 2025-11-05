ज्योति मांझी पर हमले का मुद्दा गरमाया, DM बोले- गाड़ी पर निशान नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में चोट नहीं, SIT करेगी जांच

घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की। DM शशांक शुभंकर ने मीडिया को बताया कि मौके का निरीक्षण करने के बाद स्थिति पहली नजर में दावे से मेल नहीं खाती। DM ने कहा, शाम को HAM-S उम्मीदवार द्वारा सूचित किया गया कि उनको एक पत्थर लगा है। उसके बाद पुलिस की गश्ती टीम ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की। घटनास्थल पर कोई पत्थर नहीं मिला है और किसी अन्य व्यक्ति ने भी पत्थर लगते हुए नहीं देखा। गाड़ी पर भी कोई निशान नहीं था। उनको मेडिकल के लिए लाया गया। रिपोर्ट में भी किसी तरह की चोट लगने की बात नहीं आई है। SIT गठित करके मामले की पूरी जांच की जा रही है।