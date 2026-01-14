उम्र साबित होते ही बदल गया पूरा मामला, कोर्ट ने बॉयफ्रेंड को सुनाई 20 साल सजा, गर्लफ्रेंड ने कहा…

यह पूरा मामला साल 2021 का है। उस समय लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल थी। 28 जून 2021 को आरोपी युवक ने लड़की को बहला-फुसलाकर उसके घर से ले गया था। लड़की के पिता ने 11 जुलाई 2021 को गाजियाबाद के लोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों को दिल्ली के नरेला इलाके में एक किराए के मकान से ढूंढ निकाला।