Crime झारखंड से अंबाला ले लाई जा रही थी लाखों की अफीम, गाजियाबाद में तस्कर गिरफ्तार

पकड़ा गया आरोपी तस्कर पुलिस हिरासत में ( फोटो स्रोत गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस )
Crime : गाजियाबाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए युवक के पास से 15 लाख रुपये कीमत की अफीम मिली है। ये आरोपी इस अफीम को झारखंड से तस्करी करके एनसीआर के रास्ते पंजाब में खपाने के लिए ले जा रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर साफ हो गया है कि पंजाब में युवा तेजी से नशा कर रहे हैं।
पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी युवक राजू कुमार ने बताया कि वह अपने साथी राहुल यादव के लिए काम करता है। बरामद हुई 2.478 किलोग्राम अफीम को वह झारखंड से लेकर आया था। इस अफीम को इसे अंबाला में डिलीवर करना था। राजू ने यह भी बताया कि वह पूर्व में एक मामले में जेल जा चुका है। जेल के अंदर उसकी मुलाकात राजू यादव से हुई थी। राजूव यादव ने उसे बताया था कि तस्करी का काम दिलवा देगा और काफी मोटी कमाई होगी।
पुलिस पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि राहुल यादव चतरा जिले का चर्चित तस्कर है। राहुल अंबाला के रहने वाले मनप्रीत नाम के एक व्यक्ति से यह अफीम का कारोबार करता है। राजू ने पुलिस को बताय कि राहुल ने उसे झारखंड से यह अफीम दी थी। झारखंड से वह अफीम लेकर आया था। राहुल के बताए अनुसार इसे गाजियाबाद में से एक कार में बैठकर पंजाब जना था। इससे पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क कौन-कौन तस्कर इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं।
