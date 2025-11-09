Crime झारखंड से अंबाला ले लाई जा रही थी लाखों की अफीम, गाजियाबाद में तस्कर गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि राहुल यादव चतरा जिले का चर्चित तस्कर है। राहुल अंबाला के रहने वाले मनप्रीत नाम के एक व्यक्ति से यह अफीम का कारोबार करता है। राजू ने पुलिस को बताय कि राहुल ने उसे झारखंड से यह अफीम दी थी। झारखंड से वह अफीम लेकर आया था। राहुल के बताए अनुसार इसे गाजियाबाद में से एक कार में बैठकर पंजाब जना था। इससे पहले ही पुलिस ने इसे धर दबोचा। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क कौन-कौन तस्कर इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं।