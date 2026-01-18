18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

पीछे से आई मौत… पिता-मां और 10 साल का बेटे की मौत बेटा, 7 साल का नीरव हो गया अनाथ

गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी और 10 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि 7 साल का बेटा गंभीर रूप से हो गया है। इस हादसे में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mahendra Tiwari

Jan 18, 2026

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

गाजियाबाद में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि सात साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।

रविवार देर शाम गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनके 10 वर्षीय बेटे की जान चली गई। हादसे में परिवार का दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके पैर की हड्डी टूट गई है। दुर्घटना उस समय हुई जब परिवार बाइक से दिल्ली लौट रहा था।

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, 7 साल का बेटा हो गया अनाथ

मृतकों की पहचान दिल्ली के बुराड़ी इलाके के रहने वाले ललित (37), उनकी पत्नी पिंकी (37) और बड़े बेटे आरव (10) के रूप में हुई है। घायल बेटे नीरव (7) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ललित अपने परिवार के साथ लोनी में एक रिश्तेदार के यहां गए थे। रविवार को वापस दिल्ली जा रहे थे।

बाइक सवार सड़क पर गिरे, ट्रक ऊपर से गुजर गया

शाम करीब 4:17 बजे जब वे कोयल एन्क्लेव के पास पहुंचे। तभी सड़क पर मौजूद एक गड्ढे से बचने के लिए ललित ने बाइक की रफ्तार कम की और उसे थोड़ा बाईं ओर मोड़ा। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया।

बाइक 10 मीटर तक घिसटती चली गई

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक करीब 10 मीटर तक ट्रक के पहिए में फंसी रही और घिसटती चली गई। हेलमेट टूटकर दूर जा गिरा। ट्रक में LPG सिलेंडर लदे हुए थे। जिससे हादसे की भयावहता और बढ़ गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने ललित, पिंकी और आरव को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान आधार कार्ड के जरिए की गई। परिवार को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 09:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / पीछे से आई मौत… पिता-मां और 10 साल का बेटे की मौत बेटा, 7 साल का नीरव हो गया अनाथ

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जेल से छूटा तलवार बांटने वाल, समर्थक बोले- शेर आया शेर आया, आतिशबाजी के साथ निकाला जुलूस

गाज़ियाबाद

संजय निषाद को पुलिस ने रोका, नोकझोंक … मेरठ में जलाकर मारे गए युवक के परिवार से मिलने जा रहे थे

गाज़ियाबाद

उम्र साबित होते ही बदल गया पूरा मामला, कोर्ट ने बॉयफ्रेंड को सुनाई 20 साल सजा, गर्लफ्रेंड ने कहा…

Court orders
गाज़ियाबाद

एनकाउंटर करने वाली महिला दरोगा घूस लेते गिरफ्तार, ACB की टीम ने धक्का देकर गाड़ी में बैठाया

गाज़ियाबाद

घर की अलमारी में विदेशी शराब की बोतल सजाना पड़ा महंगा, ED की सूचना पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, गिरफ्तार

घर में विदेशी शराब रखना पड़ा महंगा (फोटो सोर्स- मेटा आई)
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.