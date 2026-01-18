पीछे से आई मौत… पिता-मां और 10 साल का बेटे की मौत बेटा, 7 साल का नीरव हो गया अनाथ

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक करीब 10 मीटर तक ट्रक के पहिए में फंसी रही और घिसटती चली गई। हेलमेट टूटकर दूर जा गिरा। ट्रक में LPG सिलेंडर लदे हुए थे। जिससे हादसे की भयावहता और बढ़ गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने ललित, पिंकी और आरव को मृत घोषित कर दिया।