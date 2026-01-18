पीछे से आई मौत… पिता-मां और 10 साल का बेटे की मौत बेटा, 7 साल का नीरव हो गया अनाथ

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
गाजियाबाद में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि सात साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
रविवार देर शाम गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनके 10 वर्षीय बेटे की जान चली गई। हादसे में परिवार का दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके पैर की हड्डी टूट गई है। दुर्घटना उस समय हुई जब परिवार बाइक से दिल्ली लौट रहा था।
मृतकों की पहचान दिल्ली के बुराड़ी इलाके के रहने वाले ललित (37), उनकी पत्नी पिंकी (37) और बड़े बेटे आरव (10) के रूप में हुई है। घायल बेटे नीरव (7) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ललित अपने परिवार के साथ लोनी में एक रिश्तेदार के यहां गए थे। रविवार को वापस दिल्ली जा रहे थे।
शाम करीब 4:17 बजे जब वे कोयल एन्क्लेव के पास पहुंचे। तभी सड़क पर मौजूद एक गड्ढे से बचने के लिए ललित ने बाइक की रफ्तार कम की और उसे थोड़ा बाईं ओर मोड़ा। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक करीब 10 मीटर तक ट्रक के पहिए में फंसी रही और घिसटती चली गई। हेलमेट टूटकर दूर जा गिरा। ट्रक में LPG सिलेंडर लदे हुए थे। जिससे हादसे की भयावहता और बढ़ गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने ललित, पिंकी और आरव को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान आधार कार्ड के जरिए की गई। परिवार को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।
