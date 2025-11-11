Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दल तैनात

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन में धमाके के बाद गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सभी प्रवेश द्वारों पर सख्त चेकिंग अभियान शुरू किया है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड भी सक्रिय हैं।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Nov 11, 2025

delhi blast ghaziabad railway station high alert security checking

Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट | Image Source - 'X' @ghaziabadpolice

Delhi blast ghaziabad high alert: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के बाद गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया है। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में सुरक्षा टीम स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों पर तैनात है और यात्रियों की गहन जांच कर रही है।

यात्रियों और सामान की सख्त जांच

स्टेशन परिसर में पुलिस टीम यात्रियों के बैग, सामान और लावारिस वस्तुओं की बारीकी से तलाशी ले रही है। सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है।

बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की लगातार निगरानी

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमें भी सक्रिय हैं। ये टीमें प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया और पार्किंग जोन सहित पूरे स्टेशन क्षेत्र की लगातार जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है।

सार्वजनिक जागरूकता और पुलिस अपील

गाजियाबाद पुलिस स्टेशन पर यात्रियों और आम जनता को भी सतर्क कर रही है। माइक से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचित करें या 112 पर कॉल करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।

पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट

दिल्ली धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बस अड्डों, मॉल, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले अन्य इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अधिकारी बता रहे हैं कि फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 04:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दल तैनात

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Crime झारखंड से अंबाला ले लाई जा रही थी लाखों की अफीम, गाजियाबाद में तस्कर गिरफ्तार

Ghazibad Police
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंदे पर लटका मिला; दोस्तों संग रातभर की पार्टी, चाचा बोले- एक लड़की लगातार टॉर्चर…

software engineer suicide ghaziabad hotel rajat party girl torture claim
गाज़ियाबाद

मौसम का फिर बदला मिज़ाज, 4, 5 और 6 नवंबर को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

गाज़ियाबाद

3,4 और 5 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल? कहां होगी बारिश और कहां निकलेगी धूप

latest weather update
गाज़ियाबाद

दिल्ली मैट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख का साइबर फ्रॉड, पुलिस ने वापस कराए पूरे पैसे

गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.