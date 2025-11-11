Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दल तैनात

Delhi blast ghaziabad high alert: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के बाद गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया है। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में सुरक्षा टीम स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों पर तैनात है और यात्रियों की गहन जांच कर रही है।