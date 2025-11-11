Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दल तैनात

Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट | Image Source - 'X' @ghaziabadpolice
Delhi blast ghaziabad high alert: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के बाद गाजियाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया है। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में सुरक्षा टीम स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों पर तैनात है और यात्रियों की गहन जांच कर रही है।
स्टेशन परिसर में पुलिस टीम यात्रियों के बैग, सामान और लावारिस वस्तुओं की बारीकी से तलाशी ले रही है। सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है।
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीमें भी सक्रिय हैं। ये टीमें प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया और पार्किंग जोन सहित पूरे स्टेशन क्षेत्र की लगातार जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है।
गाजियाबाद पुलिस स्टेशन पर यात्रियों और आम जनता को भी सतर्क कर रही है। माइक से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखाई दे, तो तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचित करें या 112 पर कॉल करें। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
दिल्ली धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बस अड्डों, मॉल, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले अन्य इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अधिकारी बता रहे हैं कि फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
