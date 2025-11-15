Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

Encounter : गाजियाबाद में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर स्कूटी सवार ने चला दी गोली!

Encounter : पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में स्कूटी सवार के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।

Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Shivmani Tyagi

Nov 15, 2025

Encounter

मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को ले जाती पुलिस

Encounter : गाजियाबाद में रूटीन चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर स्कूटी सवार एक युवक ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिग की गई। इस दौरान स्कूटी सवार के पैर में गोली लगी है जिसे उपचार के लिए अस्पातल भर्ती कराया गया है।

साधारण चेकिंग कर रही थी पुलिस

पुलिस टीम यूपी गेट से सीमान्त विहार की ओर जाने वाली रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की एनटार्क स्कूटी आती हुई दिखाई दी। पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने स्कूटी दौड़ा दी। पुलिस टीम ने स्कूटी का पीछा किया तो आगे जाकर स्कूटी अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में गिर गिर गई। खुद को घिरता हुआ देख स्कूटी सवार ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी।

पूछताछ में युवक ने अपना नाम फैजान बताया

पूछने पर आरोपी ने अपना नाम फैसल उर्फ फैजान उर्फ सलमान पुत्र जावेद निवासी चौहान बागर जाफराबाद थाना सीलमपुर दिल्ली बताया। इसने यह भी बताया कि 26 वर्षीय फैजान के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस मिले। पूछताछ में इसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में चेन स्नेचिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इससे मिली स्कूटी भी दिल्ली से चोरी की गई थी। अब पुलिस पकड़े गए आरोपी से इसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है।

सर्दियों में कम हो जाती हैं स्नेचिंग की घटनाएं

इसने यह भी बताया कि भीड़-भाड़ वालों इलाकों में घटना को अंजाम देते हैं। वहां आसानी से पहचान नहीं हो पाती। सुनसान इलाकों में महिलाओं से चेन स्नेचिंग करते हैं। अब सर्दी बढ़ने लगी है ऐसे में चेन स्नेचिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में अधिक घटनाएं लूट और चोरी की करते हैं। पुलिस इसके बारे में जानकारी करने के साथ-साथ यह भी बता लगा रही है कि पिछले दिनों जो सामान इसने लूटा और चुराया उसे कहां-कहां बेचा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Encounter : गाजियाबाद में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर स्कूटी सवार ने चला दी गोली!

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

