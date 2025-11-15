Encounter : गाजियाबाद में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर स्कूटी सवार ने चला दी गोली!

पूछने पर आरोपी ने अपना नाम फैसल उर्फ फैजान उर्फ सलमान पुत्र जावेद निवासी चौहान बागर जाफराबाद थाना सीलमपुर दिल्ली बताया। इसने यह भी बताया कि 26 वर्षीय फैजान के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस मिले। पूछताछ में इसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद और एनसीआर क्षेत्र में चेन स्नेचिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इससे मिली स्कूटी भी दिल्ली से चोरी की गई थी। अब पुलिस पकड़े गए आरोपी से इसके साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है।