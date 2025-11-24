गाजियाबाद में शुरू हुई एंटी करप्शन यूनिट: एडीजी के. सत्यनारायण ने पुलिस लाइन में किया शुभारंभ

Anti corruption unit launch in Ghaziabad: गाजियाबाद पुलिस ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में एंटी करप्शन यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया है। इस यूनिट के शुरू होने के बाद अब जिले के लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए मेरठ स्थित एंटी करप्शन मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे मामलों की सुनवाई और कार्रवाई की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी और पीड़ितों को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी।