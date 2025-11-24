गाजियाबाद में शुरू हुई एंटी करप्शन यूनिट: एडीजी के. सत्यनारायण ने पुलिस लाइन में किया शुभारंभ

गाजियाबाद में शुरू हुई एंटी करप्शन यूनिट: Image Source - 'X' @GAZIABADPOLICE
Anti corruption unit launch in Ghaziabad: गाजियाबाद पुलिस ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए सोमवार को पुलिस लाइन परिसर में एंटी करप्शन यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया है। इस यूनिट के शुरू होने के बाद अब जिले के लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए मेरठ स्थित एंटी करप्शन मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे मामलों की सुनवाई और कार्रवाई की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी और पीड़ितों को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी।
कार्यक्रम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद केशव कुमार चौधरी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी, DCP निमिष पाटिल, एसीपी लिपि नगायच सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने कहा कि इस यूनिट से पुलिस तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।
लखनऊ से पहुंचे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एंटी करप्शन) के. सत्यनारायण ने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में एंटी करप्शन विभाग के कुल 525 मामले पंजीकृत किए जा चुके हैं और उन पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई यूनिट खुलने से शिकायतों का तुरंत निस्तारण संभव होगा और भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि हर नागरिक को भयमुक्त और निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और एंटी करप्शन यूनिट भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है।
