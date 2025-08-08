Ghaziabad Child Trafficking: गाजियाबाद में नवजात तस्करी का भंडाफोड़! दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार, बड़ा नेटवर्क होने की आशंका

Ghaziabad child trafficking two women four arrested: यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने गुरुवार को नवजात व शिशुओं की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 4 अगस्त को लोनी इलाके से एक साल के बच्चे के अपहरण के मामले की जांच के दौरान हुई। गिरोह बच्चों को अपहरण कर निःसंतान दंपतियों को मोटी रकम लेकर बेचता था।