गर्ल्स इंटर कॉलेज में आधी रात 18 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, उल्टी-पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत

दरअसल, गाजियाबाद के निडौरी स्थित जयप्रकाश गर्ल्स इंटर कॉलेज की ज्यादातर छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं। रविवार आधी रात पहले एक छात्रा ने वार्डन को बताया कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। इसके अलावा उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा अनुभव हो रहा है। छात्रा की बात सुनकर वार्डन के होश उड़ गए। इसी बीच एक के एक करके लगभग 18 छात्राओं ने यही शिकायत की। वार्डन ने आधी रात में इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को दी। इससे कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन-फानन सभी छात्राओं को डासना स्थित सामुदायिक स्वास्‍थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इसके बाद सोमवार सुबह कॉलेज में शिविर लगाकर अन्य छात्राओं की भी जांच की गई।