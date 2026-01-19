गर्ल्स इंटर कॉलेज में आधी रात 18 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, उल्टी-पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत

प्रतीकात्मक फोटो
Ghaziabad: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इसके बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा है। दरअसल, गाजियाबाद के निडौरी स्थित जयप्रकाश गर्ल्स इंटर कॉलेज में आधी रात में एक के बाद एक करके 18 छात्राओं ने पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की। छात्राओं की शिकायत सुनकर छात्रावास में हड़कंप मच गया। आनन-फानन सभी छात्राओं को देर रात डासना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने कुछ छात्राओं को भर्ती किया और कुछ को दवा देकर दोबारा हॉस्टल भेज दिया।
दरअसल, गाजियाबाद के निडौरी स्थित जयप्रकाश गर्ल्स इंटर कॉलेज की ज्यादातर छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं। रविवार आधी रात पहले एक छात्रा ने वार्डन को बताया कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। इसके अलावा उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा अनुभव हो रहा है। छात्रा की बात सुनकर वार्डन के होश उड़ गए। इसी बीच एक के एक करके लगभग 18 छात्राओं ने यही शिकायत की। वार्डन ने आधी रात में इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को दी। इससे कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन-फानन सभी छात्राओं को डासना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इसके बाद सोमवार सुबह कॉलेज में शिविर लगाकर अन्य छात्राओं की भी जांच की गई।
डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉक्टर प्राची पाल ने बताया कि सभी छात्राओं की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान कुछ छात्राओं की गंभीर हालत के चलते भर्ती करना पड़ा, जबकि कुछ छात्राओं को दवा देने के बाद दोबारा हॉस्टल भेज दिया गया। प्राथमिक जांच में फिलहाल फूड पॉइजनिंग की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी छात्राओं से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आधी रात में कुछ छात्राएं अस्पताल लाई गई थीं, जिन्हें दवा दी गई। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने रात में पनीर खाया था। फिलहाल सभी की हालत सामान्य है।
गाजियाबाद के जिला समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने HT को बताया कि कॉलेज परिसर में सोमवार को डॉक्टरों ने शिविर लगाकर छात्राओं की जांच की है। जिन छात्राओं की हालत आधी रात में बिगड़ी थी, उन्हें दवा दी गई है और उनकी हालत अभी सामान्य है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की जांच में फिलहाल सर्दी लगने से तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी मामले पर नजर रखी जा रही है। अगर फिर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो मामले की जांच की जाएगी।
