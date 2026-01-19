19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Crime: इंटरव्यू देने आई लड़कियों से यौन संबंध… बेहतर पैकेज का ऑफर देकर बनाते थे दबाव

Crime: आरोपी पहले नौकरी का विज्ञापन देते थे। इसके बाद होटल में इंटरव्यू देने आई लड़कियों को बेहतर पैकेज और पोजीशन ऑफर कर उनसे यौन संबंध बनाने की मांग करते थे। इस दौरान वह लड़कियों का अश्लील वीडियो भी बनाते थे।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 19, 2026

Faridabad cyber crime police arrested 3 men for Girls Physical relation and recording obscene videos in name of jobs

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Crime: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में साइबर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह से पूछताछ में पता चला कि वह सिर्फ ठगी ही नहीं, बल्कि स्मार्ट लड़कियों को अपनी हवस का शिकार भी बनाते थे। पूर्व में गिरफ्तार किए तीन आरोपियों में से एक के मोबाइल फोन में मिली तीन अश्लील वीडियो से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने का मामला दूसरे शहरों का है, इसलिए पुलिस ने एफआईआर में ये धाराएं नहीं जोड़ी हैं, लेकिन जिन शहरों में आरोपी ने लड़कियों का यौन शोषण किया है, वहां की पुलिस को ये जानकारी साझा की गई है। अब आरोपियों पर उन शहरों में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है।

साइबर ठगी के आरोप में पकड़े गए थे आरोपी

राष्ट्रीय राजधानीसे सटे फरीदाबाद में फर्जी नौकरी का विज्ञापन देकर लोगों से ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई फरीदाबाद के साइबर क्राइम सेंट्रल थाना पुलिस ने की थी। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाले मामला का और खुलासा हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी सिर्फ फर्जी नौकरी का विज्ञापन निकालकर इंटरव्यू के बाद लोगों को ठगी का शिकार ही नहीं बना रहे थे, बल्कि इंटरव्यू देने आई स्मार्ट लड़कियों को बेहतर पैकेज और पोजीशन देने का लालच देकर उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते थे।

यौन संबंध बनाते समय रिकॉर्ड करते थे अश्लील वीडियो

इस दौरान उनका अश्लील वीडियो भी ‌रिकॉर्ड किया जाता था। यह खुलासा पकड़े गए तीन आरोपियों में से एक के फोन में मिले अश्लील वीडियो के बारे में पूछताछ करने पर हुआ है। इसके बाद से पुलिस आरोपियों के कृत्यों पर हैरान है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि उन लड़कियों को जॉब भी नहीं मिलती थी और इज्जत भी चली जाती थी। इसके बावजूद उन्होंने आरोपियों के बारे में पुलिस को शिकायत नहीं सौंपी। अब फरीदाबाद पुलिस जिन शहरों में लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, वहां की पुलिस से संपर्क कर आरोपियों के खिलाफ सबूत सौंपने की तैयारी में है।

आरोपियों ने स्वीकार की यौन संबंध बनाने वाली बात

फरीदाबाद पुलिस सूत्रों का कहना है मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो के बारे में पूछताछ करने पर आरोपियों ने जो खुलासा किया, उससे पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपियों ने बताया कि वह एक वेबसाइट पर अपनी फर्म में नौकरी का विज्ञापन देते थे। यह फर्म भी फर्जी है। इसके बाद वह पुणे, दिल्ली और मुंबई में होटल बुक करते और होटल रूम में ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेते थे। इस दौरान वह लड़कियों को अच्छे पैकेज और अपनी सेक्रेटरी बनाने का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद आरोपी उनसे होटल में ही शारीरिक संबंध बनाते और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करते थे।

फर्जी ऑफर लेटर देकर होते थे फरार

आरोपियों ने पूछताछ में ये भी बताया कि लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह फर्जी फर्म में बतौर सेक्रेटरी और अच्छे पैकेज का फर्जी ऑफर लेटर देते थे। जब लड़कियां ऑफर लेटर लेकर फर्म में पहुंचती तो उन्हें फर्जीवाड़े का पता चलता था, जब तक वह होटल में लौटकर आती, आरोपी वहां से फरार हो जाते थे। वह सिर्फ लड़कियों से शारीरिक संबंध ही नहीं बनाते थे, इंटरव्यू के लिए आए अभ्यर्थियों से विभिन्न मदों का झांसा देकर 30-50 हजार रुपये भी जमा करवा लेते थे। आरोपियों की पूरी प्लानिंग जानकर पुलिस भी हैरान है।

मोबाइल फोन देखकर चौंक गए पुलिस अधिकारी

साइबर अपराध थाना सेंट्रल के एसएचओ विमल कुमार ने बताया कि आरोपियों में से एक ने तीन युवतियों को सेक्रेटरी बनाने का लालच देकर उनका शोषण करने की बात स्वीकार की है। जिन शहरों में यह घटनाएं हुई हैं, वहां की पुलिस को विस्तृत जानकारी भेजी जाएगी। ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। एसएचओ ने बताया कि पुलिस जब आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच कर रही थी, तब उसमें दो से तीन युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए। इन्हीं वीडियो के आधार पर पूछताछ आगे बढ़ाई गई, जिसके बाद आरोपी ने सच्चाई कबूल की। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के शिकार और कितनी युवतियां हो सकती हैं।

तीन आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

इस मामले में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 12 नवंबर को फरीदाबाद की एक युवती को एयरलाइंस कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 43,800 रुपये की ठगी की थी। उन्होंने युवती का इंटरव्यू लेकर उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था, जो बाद में फर्जी निकला। पुलिस ने तीन दिन पहले फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी चलाकर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से धोखाधड़ी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश किया था। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दयाल नगर फरीदाबाद निवासी विशाल, दिल्ली के बलजीत नगर निवासी हर्ष कुमार और दिल्ली के उत्तम नगर निवासी योगेश कुमार के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें

अमीर बनने के लिए 29 साल की लड़की ने बॉयफ्रेंड को बनाया बाप, फिर शुरू किया शातिर खेल
नई दिल्ली
Girlfriend boyfriend arrested for kidnapping five-year-old boy in Delhi Police disclosure

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

19 Jan 2026 11:35 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / Crime: इंटरव्यू देने आई लड़कियों से यौन संबंध… बेहतर पैकेज का ऑफर देकर बनाते थे दबाव

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

250 करोड़ का रियल एस्टेट ‘घोटाला’, साकेत कोर्ट के आदेश पर बिल्डर प्रमोटर्स पर FIR

नई दिल्ली

4 दिन के जिस बच्चे को अनाथालय छोड़ा था वो 40 साल बाद मेयर बनकर लौटा

Mayor
नई दिल्ली

दिल्ली में फिर हालत बिगड़े, AQI 428 तक पहुंचा, GRAP-4 लागू

delhi news
नई दिल्ली

दिल्ली में 25 हजार आवारा कुत्तों पर लिया जाएगा एक साथ एक्शन, जानिए 35 करोड़ की पूरी योजना

delhi stray dogs mcd budget for microchipping and vaccination
नई दिल्ली

Republic Day से पहले देश पर मंडराया आतंकी साया, दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

delhi security alert before republic day 2026 due to terror attack and gangster nexus
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.