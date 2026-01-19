Crime: इंटरव्यू देने आई लड़कियों से यौन संबंध… बेहतर पैकेज का ऑफर देकर बनाते थे दबाव

Crime: दिल्ली से सटे फरीदाबाद में साइबर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह से पूछताछ में पता चला कि वह सिर्फ ठगी ही नहीं, बल्कि स्मार्ट लड़कियों को अपनी हवस का शिकार भी बनाते थे। पूर्व में गिरफ्तार किए तीन आरोपियों में से एक के मोबाइल फोन में मिली तीन अश्लील वीडियो से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाने का मामला दूसरे शहरों का है, इसलिए पुलिस ने एफआईआर में ये धाराएं नहीं जोड़ी हैं, लेकिन जिन शहरों में आरोपी ने लड़कियों का यौन शोषण किया है, वहां की पुलिस को ये जानकारी साझा की गई है। अब आरोपियों पर उन शहरों में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है।