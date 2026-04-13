खेलने के बहाने भांजी को साथ ले गया मामा, रेप करने के बाद उतारा मौत के घाट, पिता ने की फांसी की मांग

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के टीलामोड़ इलाके में एक पिता का दिल टूट गया है। उनकी 4 साल की बेटी को हमेशा के लिए खोना पड़ा। पिता ने कहा, 'ना बच्ची की शर्म की, ना यह सोचा कि भांजी है। सोचा नहीं था कि बेटी के साथ उसी का मामा ऐसी हरकत कर सकता है। घर आता था तो बच्ची को खिलाता था। लेकिन 11 अप्रैल को दोपहर में आया और बच्ची को लेकर चला गया। हमें चिंता हुई तो बच्ची की मां ने कहा- भाई ही तो ले गया है, आ जाएगा। शाम हो गई तो मैं साले के कमरे पर गया। पूछा बेटी कहां है तो बोला- शाम को छोड़ आया था। ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है।'