खेलने के बहाने भांजी को साथ ले गया मामा, रेप करने के बाद उतारा मौत के घाट, पिता ने की फांसी की मांग

मामा पर मासूम की हत्या का आरोप
Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के टीलामोड़ इलाके में एक पिता का दिल टूट गया है। उनकी 4 साल की बेटी को हमेशा के लिए खोना पड़ा। पिता ने कहा, 'ना बच्ची की शर्म की, ना यह सोचा कि भांजी है। सोचा नहीं था कि बेटी के साथ उसी का मामा ऐसी हरकत कर सकता है। घर आता था तो बच्ची को खिलाता था। लेकिन 11 अप्रैल को दोपहर में आया और बच्ची को लेकर चला गया। हमें चिंता हुई तो बच्ची की मां ने कहा- भाई ही तो ले गया है, आ जाएगा। शाम हो गई तो मैं साले के कमरे पर गया। पूछा बेटी कहां है तो बोला- शाम को छोड़ आया था। ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है।'
यह परिवार करीब 25 साल से गाजियाबाद के टीलामोड़ इलाके में रह रहा है। बच्ची का पिता इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम करते हैं। उनकी शादी 10 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं- दो बेटे और एक 4 साल की बेटी। 11 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे बच्ची का मामा (साला) घर पहुंचा। उसने कहा कि बच्ची को खिलाकर छोड़ आएगा और उसे अपने साथ ले गया। देर शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई। जब बच्ची नहीं मिली तो पिता साले के कमरे पर गए। मामा ने बताया कि उसे घर के बाहर छोड़ आया था। बच्ची के बारे में पूछताछ करने पर कोई सही जवाब नहीं मिला। परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
रात करीब 8 बजे बीकानेर 80 फुटा रोड पर एक खड़ी कार के नीचे बच्ची का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि मामा ने बच्ची के साथ गलत काम किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को सड़क पर फेंक दिया, ताकि गाड़ियां उसे रौंद दें और मामला छिप जाए। आरोपी मामा फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
बच्ची का मामा दो बच्चों का बाप है। उसकी पत्नी और बच्चे मुजफ्फरनगर में रहते हैं। वह रंगाई-पुताई का काम करता है और महीने में कभी-कभी बहन के घर आता-जाता रहता था। पहले वह बच्ची को खिलाने के लिए ले जाता था, इसलिए परिवार ने कभी गलत नहीं समझा। पिता ने कहा कि मेरा साला 2 बच्चों का बाप है, फिर भी उसने अपनी भांजी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। बहन का घर बिगाड़ दिया। अब रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रहा।
पिता ने रोते हुए कहा कि जो काम मेरे साले ने किया, ऐसा किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि उसे फांसी की सजा मिले। एनकाउंटर नहीं, फांसी हो। जो अपनी भांजी का मर्डर कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। ऐसा जल्लाद जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। हम कानून और प्रशासन के साथ हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारण पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि गलत काम के बाद बच्ची को मारा गया।
बच्ची की दादी ने कहा कि उसे जान से मारना चाहिए, तभी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। बच्ची की मां ने कहा कि वह जीवन भर उस व्यक्ति को घर में नहीं घुसने देंगी।
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