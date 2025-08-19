Ghaziabad News: गाजियाबाद वालों की बल्ले बल्ले, 5.20 करोड़ की लागत से वार्डों में होंगे बड़े काम, चेयरमैन ने किया शिलान्यास

Ghaziabad News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा ने वार्ड संख्या 32 और 49 में कुल 5 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
चेयरमैन ने ब्रज विहार, राम विहार, कावेरी सिटी, गढ़ी शब्लू, अमन गार्डन और अशोक विहार कॉलोनी सहित कई इलाकों में इंटरलॉकिंग टाइल्स और आरसीसी नालियों के निर्माण का कार्य शुरू करने का ऐलान किया। इन कार्यों से क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क और जल निकासी की सुविधा मिलेगी, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या काफी हद तक कम होगी।
अपने संबोधन में रंजीता धामा ने स्पष्ट किया कि हर वार्ड में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वह कभी टूटने नहीं देंगी। क्षेत्र की बेहतरी और आमजन की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है।