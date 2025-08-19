Ghaziabad News: गाजियाबाद वालों की बल्ले बल्ले, 5.20 करोड़ की लागत से वार्डों में होंगे बड़े काम, चेयरमैन ने किया शिलान्यास

Ghaziabad News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा ने वार्ड संख्या 32 और 49 में कुल 5 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।