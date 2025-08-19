Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

Ghaziabad News: गाजियाबाद वालों की बल्ले बल्ले, 5.20 करोड़ की लागत से वार्डों में होंगे बड़े काम, चेयरमैन ने किया शिलान्यास

Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका में चेयरमैन रंजीता धामा ने वार्ड 32 और 49 में 5.20 करोड़ रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स और आरसीसी नालियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

गाज़ियाबाद

Mohd Danish

Aug 19, 2025

ghaziabad loni development works inauguration ranjita dhama
Ghaziabad News: गाजियाबाद वालों की बल्ले बल्ले | AI Generated Image

Ghaziabad News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। नगर पालिका चेयरमैन रंजीता धामा ने वार्ड संख्या 32 और 49 में कुल 5 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

वार्डों में होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प

चेयरमैन ने ब्रज विहार, राम विहार, कावेरी सिटी, गढ़ी शब्लू, अमन गार्डन और अशोक विहार कॉलोनी सहित कई इलाकों में इंटरलॉकिंग टाइल्स और आरसीसी नालियों के निर्माण का कार्य शुरू करने का ऐलान किया। इन कार्यों से क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क और जल निकासी की सुविधा मिलेगी, जिससे बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या काफी हद तक कम होगी।

ये भी पढ़ें

Meerut Encounter: एनकाउंटर में इंस्पेक्टर की पीठ दिखाकर भागने की घटना, एसएसपी ने लिया तगड़ा एक्शन, मचा हड़कंप
मेरठ
meerut police encounter inspector suspended ssp action

विकास कार्यों में नहीं होगा कोई भेदभाव

अपने संबोधन में रंजीता धामा ने स्पष्ट किया कि हर वार्ड में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वह कभी टूटने नहीं देंगी। क्षेत्र की बेहतरी और आमजन की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 12:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Ghaziabad News: गाजियाबाद वालों की बल्ले बल्ले, 5.20 करोड़ की लागत से वार्डों में होंगे बड़े काम, चेयरमैन ने किया शिलान्यास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.