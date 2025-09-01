Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! ताबड़तोड़ 3 मुठभेड़ों में 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 को लगी गोली

Ghaziabad Police Encounter: गाजियाबाद पुलिस ने रविवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 मुठभेड़ों में 7 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से 5 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए।

गाज़ियाबाद

Mohd Danish

Sep 01, 2025

ghaziabad police encounter 7 criminals arrested 5 injured
गाजियाबाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! AI Generated Image

Police encounter 7 criminals arrested 5 injured in Ghaziabad: गाजियाबाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रविवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक 3 मुठभेड़ की घटनाओं में 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 5 बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कार्रवाई कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम और थाना लिंक रोड, थाना कविनगर व थाना मधुबन बापुधाम की पुलिस टीम ने अंजाम दी।

भारी मात्रा में हथियार और वाहन बरामद

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की ओर से एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार बदमाशों पर गाजियाबाद सहित कई अन्य राज्यों में चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ों के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 5 तमंचे, 7 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, 3 कारें, 2 मोटरसाइकिलें, गाड़ी चोरी करने के औजार और नेपाली करेंसी समेत अन्य सामान बरामद किए।

ये भी पढ़ें

पति-पत्नी के विवाद में तीन बच्चों का भविष्य अंधकार में, पत्नी ने लगाई फांसी, सदमे में पति ने काटी नस
मुरादाबाद
woman dies by suicide husband attempts suicide moradabad up

लिंक रोड थाना पुलिस की कामयाबी

लिंक रोड थाना पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के कार चुराने वाले गिरोह के दो अपराधी पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से चोरी की दो कार, तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और थाना लिंक रोड पुलिस की संयुक्त जांच के दौरान हुई, जब टीम सूर्य नगर रेलवे पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी।

फायरिंग के बाद गिरफ्तारी

जांच के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध कारों को रोकने का इशारा किया। लेकिन आरोपियों ने गाड़ी दौड़ा दी और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए राधा कुंज कॉलोनी के पास जवाबी कार्रवाई की और दोनों कार सवारों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया।

फर्जी नंबर प्लेट से घूम रहे थे आरोपी

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निवाड़ी निवासी फार्रुख सलमानी और मोदीनगर निवासी शाहनवाज उर्फ गोलू के रूप में हुई है। दोनों पर लगे आरोपों की पुष्टि करने के लिए स्विफ्ट और ब्रेजा कार की जांच की गई तो सामने आया कि ये गाड़ियां दिल्ली से चोरी की गई थीं और उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी।

पहले भी चोरी की कोशिश, फुटेज से हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे अप्रैल महीने में बृज विहार क्षेत्र से भी कार चोरी करने पहुंचे थे, लेकिन गश्त कर रही पुलिस टीम की मौजूदगी के कारण उन्हें भागना पड़ा था। इस दौरान पुलिस ने उनकी गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज में कैद किया था और तभी से दोनों अपराधियों की तलाश की जा रही थी।

लंबा आपराधिक इतिहास

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी बेहद शातिर अपराधी हैं। फार्रुख के खिलाफ विभिन्न जिलों में 19 मुकदमे और शाहनवाज के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों कई बार जेल जा चुके हैं। आरोपी चोरी की गाड़ियों को फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेज बनाकर बेच देते थे। अगर गाड़ियां नहीं बिक पातीं तो उन्हें कबाड़ी को बेच देते थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! ताबड़तोड़ 3 मुठभेड़ों में 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 को लगी गोली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट