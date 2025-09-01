गाजियाबाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! ताबड़तोड़ 3 मुठभेड़ों में 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 को लगी गोली

Police encounter 7 criminals arrested 5 injured in Ghaziabad: गाजियाबाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रविवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक 3 मुठभेड़ की घटनाओं में 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 5 बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कार्रवाई कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम और थाना लिंक रोड, थाना कविनगर व थाना मधुबन बापुधाम की पुलिस टीम ने अंजाम दी।
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की ओर से एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार बदमाशों पर गाजियाबाद सहित कई अन्य राज्यों में चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ों के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 5 तमंचे, 7 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, 3 कारें, 2 मोटरसाइकिलें, गाड़ी चोरी करने के औजार और नेपाली करेंसी समेत अन्य सामान बरामद किए।
लिंक रोड थाना पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के कार चुराने वाले गिरोह के दो अपराधी पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से चोरी की दो कार, तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और थाना लिंक रोड पुलिस की संयुक्त जांच के दौरान हुई, जब टीम सूर्य नगर रेलवे पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
जांच के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध कारों को रोकने का इशारा किया। लेकिन आरोपियों ने गाड़ी दौड़ा दी और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए राधा कुंज कॉलोनी के पास जवाबी कार्रवाई की और दोनों कार सवारों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया।
एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निवाड़ी निवासी फार्रुख सलमानी और मोदीनगर निवासी शाहनवाज उर्फ गोलू के रूप में हुई है। दोनों पर लगे आरोपों की पुष्टि करने के लिए स्विफ्ट और ब्रेजा कार की जांच की गई तो सामने आया कि ये गाड़ियां दिल्ली से चोरी की गई थीं और उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी।
गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे अप्रैल महीने में बृज विहार क्षेत्र से भी कार चोरी करने पहुंचे थे, लेकिन गश्त कर रही पुलिस टीम की मौजूदगी के कारण उन्हें भागना पड़ा था। इस दौरान पुलिस ने उनकी गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज में कैद किया था और तभी से दोनों अपराधियों की तलाश की जा रही थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी बेहद शातिर अपराधी हैं। फार्रुख के खिलाफ विभिन्न जिलों में 19 मुकदमे और शाहनवाज के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों कई बार जेल जा चुके हैं। आरोपी चोरी की गाड़ियों को फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेज बनाकर बेच देते थे। अगर गाड़ियां नहीं बिक पातीं तो उन्हें कबाड़ी को बेच देते थे।