गाजियाबाद पुलिस का बड़ा ऑपरेशन! ताबड़तोड़ 3 मुठभेड़ों में 7 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 को लगी गोली

Police encounter 7 criminals arrested 5 injured in Ghaziabad: गाजियाबाद पुलिस ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रविवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक 3 मुठभेड़ की घटनाओं में 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 5 बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कार्रवाई कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम और थाना लिंक रोड, थाना कविनगर व थाना मधुबन बापुधाम की पुलिस टीम ने अंजाम दी।