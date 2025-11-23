Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गलती हो गई, मुझे माफ कर दो: गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा, पुलिस की गोली लगते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया

Ghaziabad News: गाजियाबाद में कविनगर पुलिस और लूट के आरोपी के बीच शनिवार शाम मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और घायल होते ही वह पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा- ‘गलती हो गई, मुझे माफ कर दो… अब नहीं करूंगा।’

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Nov 23, 2025

ghaziabad robber encounter police arrest

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा | Image Source - 'FB' @GAZIABADPOLICE

Police robber encounter in Ghaziabad: गाजियाबाद में शनिवार शाम पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ का ड्रामेटिक दृश्य देखने को मिला। कविनगर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक युवक तेज रफ्तार बाइक से पुलिस के बैरियर को पार करता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया, लेकिन युवक और तेज गति से भागने लगा। घेराबंदी होने पर उसने अचानक तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो सीधे उसके दाहिने पैर में लगी। जमीन पर गिरते ही वह दर्द से तड़पने लगा और पुलिस के सामने गिड़गिड़ा कर बोला, “गलती हो गई, मुझे माफ कर दो… अब नहीं करूंगा…”

एनकाउंटर के डर से बार-बार हाथ जोड़कर बोला- बस छोड़ दो साहब

गोली लगने के बाद बदमाश छटपटाने लगा। पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे, तलाशी ली और उसे कंधे का सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले गए। इसी दौरान घायल आरोपी लगातार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और बोला, “साहब, बस अब नहीं करूंगा… छोड़ दो।” पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मेडिकल के बाद गिरफ्तार कर लिया।

5 लूट की वारदातों में था शामिल

ACP सूर्यबली मौर्य के अनुसार, गिरफ्तार बदमाश की पहचान अमरपाल सिंह के रूप में हुई है, जो अमरोहा जिले के हसनपुर के शाहपुर कला गांव का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में उसने कबूला कि वह अपने गैंग के साथ मिलकर अब तक 5 लूट की वारदात कर चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि वह बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहा था।

राजनगर में 25 अगस्त को डकैती की कोशिश में था शामिल

राजनगर निवासी धन बहादुर के घर 25 अगस्त 2025 की रात कुछ बदमाश डकैती की नीयत से घुसे थे। आरोप है कि घरवालों के विरोध पर उन्होंने मारपीट की और लूट का प्रयास किया। शोर होने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, जिस पर पांचों बदमाश फरार हो गए। भागते समय उन्होंने एक व्यापारी के घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। CCTV और पुलिस मुखबिर के इनपुट के आधार पर पांचों की पहचान हुई थी। उन्हीं फरार आरोपियों में अमरपाल भी शामिल था, जिसकी मोबाइल लोकेशन उसी जगह मिली थी।

चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़

ACP मौर्य ने बताया कि सूचना थी कि आरोपी वारदात की तलाश में घूम रहा है, इसलिए कविनगर थानाध्यक्ष अनूराग शर्मा की टीम अवंतिका रोड पर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने जब आरोपी को रुकने का इशारा किया तो वह और तेज भागने लगा। पीछा करने पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इसके बाद बदमाश ने उठते ही पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया और पकड़ा गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गलती हो गई, मुझे माफ कर दो: गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा, पुलिस की गोली लगते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डबल डेथ मिस्ट्रीः गर्भवती पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा!

Ghaziabad
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग करने वालों से पुलिस की मुठभेड़; एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार

ghaziabad chain snatching encounter kavindar police one injured arrested
गाज़ियाबाद

Encounter : गाजियाबाद में वाहन चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर स्कूटी सवार ने चला दी गोली!

Encounter
गाज़ियाबाद

‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी को तोप से उड़ा दो’, यति नरसिंहानंद गिरी का दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित बयान

गाज़ियाबाद

यूपी में मौसम ने बदला रुख, बढ़ती ठंडक और जहरीली हवा से बढ़ी परेशानी, गाजियाबाद में सबसे खराब AQI

uttar pradesh weather update cold winds fog pollution increase
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.