गलती हो गई, मुझे माफ कर दो: गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा, पुलिस की गोली लगते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा | Image Source - 'FB' @GAZIABADPOLICE
Police robber encounter in Ghaziabad: गाजियाबाद में शनिवार शाम पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ का ड्रामेटिक दृश्य देखने को मिला। कविनगर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक युवक तेज रफ्तार बाइक से पुलिस के बैरियर को पार करता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया, लेकिन युवक और तेज गति से भागने लगा। घेराबंदी होने पर उसने अचानक तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो सीधे उसके दाहिने पैर में लगी। जमीन पर गिरते ही वह दर्द से तड़पने लगा और पुलिस के सामने गिड़गिड़ा कर बोला, “गलती हो गई, मुझे माफ कर दो… अब नहीं करूंगा…”
गोली लगने के बाद बदमाश छटपटाने लगा। पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे, तलाशी ली और उसे कंधे का सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले गए। इसी दौरान घायल आरोपी लगातार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और बोला, “साहब, बस अब नहीं करूंगा… छोड़ दो।” पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मेडिकल के बाद गिरफ्तार कर लिया।
ACP सूर्यबली मौर्य के अनुसार, गिरफ्तार बदमाश की पहचान अमरपाल सिंह के रूप में हुई है, जो अमरोहा जिले के हसनपुर के शाहपुर कला गांव का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में उसने कबूला कि वह अपने गैंग के साथ मिलकर अब तक 5 लूट की वारदात कर चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बाइक, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि वह बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहा था।
राजनगर निवासी धन बहादुर के घर 25 अगस्त 2025 की रात कुछ बदमाश डकैती की नीयत से घुसे थे। आरोप है कि घरवालों के विरोध पर उन्होंने मारपीट की और लूट का प्रयास किया। शोर होने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, जिस पर पांचों बदमाश फरार हो गए। भागते समय उन्होंने एक व्यापारी के घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। CCTV और पुलिस मुखबिर के इनपुट के आधार पर पांचों की पहचान हुई थी। उन्हीं फरार आरोपियों में अमरपाल भी शामिल था, जिसकी मोबाइल लोकेशन उसी जगह मिली थी।
ACP मौर्य ने बताया कि सूचना थी कि आरोपी वारदात की तलाश में घूम रहा है, इसलिए कविनगर थानाध्यक्ष अनूराग शर्मा की टीम अवंतिका रोड पर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने जब आरोपी को रुकने का इशारा किया तो वह और तेज भागने लगा। पीछा करने पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इसके बाद बदमाश ने उठते ही पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया और पकड़ा गया।
