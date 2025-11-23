गलती हो गई, मुझे माफ कर दो: गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद रो पड़ा लुटेरा, पुलिस की गोली लगते ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया

Police robber encounter in Ghaziabad: गाजियाबाद में शनिवार शाम पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ का ड्रामेटिक दृश्य देखने को मिला। कविनगर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक युवक तेज रफ्तार बाइक से पुलिस के बैरियर को पार करता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया, लेकिन युवक और तेज गति से भागने लगा। घेराबंदी होने पर उसने अचानक तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो सीधे उसके दाहिने पैर में लगी। जमीन पर गिरते ही वह दर्द से तड़पने लगा और पुलिस के सामने गिड़गिड़ा कर बोला, “गलती हो गई, मुझे माफ कर दो… अब नहीं करूंगा…”