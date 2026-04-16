गाजियाबाद में आग का तांडव: 200 झोपड़ियां राख, सिलेंडरों के धमाकों से दहला इलाका, 10 KM दूर से दिखा धुआं

Ghaziabad Slum Fire News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब करीब 200 झुग्गी-झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। हालात इतने भयावह थे कि धुआं करीब 10 किलोमीटर दूर से भी साफ नजर आ रहा था। आग लगते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे अपनी जान बचाने के साथ-साथ जरूरी सामान और गैस सिलेंडर लेकर भागते दिखाई दिए।