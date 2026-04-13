मौत से ठीक पहले का VIDEO, रील शूट के दौरान डिवाइडर से टकराई बाइक, युवती की मौत

पुलिस के मुताबिक, रविवार तड़के करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि एनएच-9 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बाइक डिवाइडर से टकरा गई है। जब टीम मौके पर पहुंची तो इकरा और हाशिम लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े थे। इकरा के सिर और चेहरे पर बहुत गहरे जख्म थे। दोनों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इकरा की मौत हो गई। वहीं, हाशिम का इलाज चल रहा है, जिसके पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं।