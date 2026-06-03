सूर्या हत्याकांड के आरोपी के जनाजे में शामिल हुए थे सिर्फ 3 लोग, भाई भी नहीं पहुंचा

गाजियाबाद : सूर्या हत्याकांड में मुख्य नाबालिग आरोपी का शव शनिवार को पुलिस मुठभेड़ में ढेर होने के बाद गुपचुप तरीके से गाजियाबाद के विजयनगर स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जनाजे में बेहद कम लोग शामिल हुए, सिर्फ आरोपी के चाचा, मौसा समेत कुल तीन रिश्तेदार ही कंधा देने पहुंचे। उसका भाई तक मौजूद नहीं था। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और जनाजा अत्यंत गोपनीयता के साथ पूरा किया गया।