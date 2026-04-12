भांजी को घुमाने ले गया मामा, हत्या कर सड़क पर फेंका शव

मासूम के पिता का आरोप है कि उनके साले ने बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के डर से गला दबाकर उसकी जान ले ली। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह और दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल आरोपी मामा वारदात के बाद से ही फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।