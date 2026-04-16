शराब के नशे में बनाया शारीरिक संबंध, शादी का वादा कर 4 साल तक शोषण, फिर दूसरी लड़की से विवाह रचा ली

वहीं, मामले में उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब आरोपी सुभनीष ने पीड़िता को बिना किसी जानकारी दिए चुपचाप दूसरी लड़की से शादी कर ली। इस बात का पता चलने पर जब पीड़िता ने विरोध जताया और सवाल उठाए, तो आरोपी के बड़े भाई ने उसे फोन कर जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह और अधिक भयभीत हो गई। पीड़िता ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके आधार पर नंदग्राम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, आरोपियों की भूमिका खंगाली जा रही है और साक्ष्य जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।