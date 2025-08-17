Ghaziabad: हापुड़ मेरठ यात्रियों के लिए खुशखबरी! कम हो जाएगा 14 किमी लंबा सफर, 63 करोड़ की लागत से बन रहा पुल

मधुबन बापूधाम का यह आरओबी 600 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा। इस पर लगभग 63 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मेरठ रोड को हापुड़ रोड से सीधे जोड़ने के लिए जीडीए ने इस परियोजना को प्राथमिकता पर लिया है। अभी तक सेतु निगम रेलवे ट्रैक के दोनों ओर करीब 85 प्रतिशत काम पूरा कर चुका है। अगले चरण में रेलवे ट्रैक के ऊपर स्लैब डालने और गार्डर रखने का कार्य शुरू किया जाएगा।