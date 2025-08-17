Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

Ghaziabad: हापुड़ मेरठ यात्रियों के लिए खुशखबरी! कम हो जाएगा 14 किमी लंबा सफर, 63 करोड़ की लागत से बन रहा पुल

Railway Overbridge Ghaziabad: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में बन रहे 63 करोड़ के ओवरब्रिज से हापुड़-मेरठ का सफर 14 किमी छोटा होगा। जिससे हजारों लोगों को ट्रैफिक और समय में राहत मिलेगी।

गाज़ियाबाद

Mohd Danish

Aug 17, 2025

hapur meerut travel distance reduced 14km railway overbridge ghaziabad
Ghaziabad: हापुड़ मेरठ यात्रियों के लिए खुशखबरी! Image Source - Social Media

Railway overbridge travel distance reduced 14km in Ghaziabad: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में बन रहा रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बताया कि इस साल के अंत तक इस चार लेन के आरओबी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके शुरू होने से हापुड़ से मेरठ आने-जाने वालों का सफर करीब 14 किलोमीटर कम हो जाएगा।

रेलवे, सेतु निगम और विद्युत निगम की संयुक्त जिम्मेदारी

इस आरओबी का निर्माण रेलवे और सेतु निगम को सौंपा गया है, जबकि विद्युत निगम लाइन शिफ्टिंग का कार्य कर रहा है। रेलवे ने पहले ही जनरल अप्रूवल ड्राइंग (जीएडी) को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जीडीए ने रेलवे को 27 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया है। प्राधिकरण ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर लागत और बढ़ती है तो उसका वहन भी किया जाएगा।

600 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा पुल

मधुबन बापूधाम का यह आरओबी 600 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा। इस पर लगभग 63 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मेरठ रोड को हापुड़ रोड से सीधे जोड़ने के लिए जीडीए ने इस परियोजना को प्राथमिकता पर लिया है। अभी तक सेतु निगम रेलवे ट्रैक के दोनों ओर करीब 85 प्रतिशत काम पूरा कर चुका है। अगले चरण में रेलवे ट्रैक के ऊपर स्लैब डालने और गार्डर रखने का कार्य शुरू किया जाएगा।

हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

इस ओवरब्रिज के तैयार होने के बाद पुलिस लाइन हरसांव से मधुबन बापूधाम होते हुए दिल्ली-मेरठ हाईवे तक सीधा संपर्क बन जाएगा। इसका सीधा फायदा गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, कर्पूरीपुरम, डासना, मसूरी, सदरपुर गांव और बालाजी एन्क्लेव समेत आसपास की कई कॉलोनियों को मिलेगा। हापुड़ चुंगी से दिल्ली-मेरठ हाईवे पर जाने वाले हजारों लोगों को अब लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

विकास की दिशा में बड़ा कदम

आरओबी के शुरू होने से जहां यात्रियों का समय बचेगा वहीं ईंधन की खपत भी कम होगी। इसके अलावा जाम और ट्रैफिक की समस्या में भी काफी हद तक कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ओवरब्रिज न सिर्फ स्थानीय निवासियों बल्कि रोजाना मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगा।

17 Aug 2025 12:33 pm

Ghaziabad: हापुड़ मेरठ यात्रियों के लिए खुशखबरी! कम हो जाएगा 14 किमी लंबा सफर, 63 करोड़ की लागत से बन रहा पुल

