दिल्ली के इस श्मशान घाट में होगा हरीश राणा का अंतिम संस्कार, सोसायटी के वॉट्सऐप ग्रुप में मिली जानकारी

हरीश राणा ने 13 साल तक मौत से लड़ाई लड़ी। इस दौरान उनका परिवार हर पल उनके साथ खड़ा रहा। दिल्ली का घर बेचकर गाजियाबाद आने का मुख्य कारण भी हरीश की बेहतर देखभाल करना था। परिवार ने हर संभव कोशिश की कि हरीश को आराम मिले। हरीश की मौत के बाद सोसायटी के लोग भी भावुक हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हरीश ने बहुत हिम्मत से अपनी बीमारी का सामना किया। उनका संघर्ष लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। परिवार अब अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा है। बुधवार सुबह 9 बजे ग्रीन पार्क शवदाह गृह में श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचेंगे। हरीश राणा की याद में पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है।