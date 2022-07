यूपी के पांच जिलों में कम छुट्टियां लेने पर शिक्षकों पर जांच, उपस्थिति में फर्जीवाड़ा का संदेह

UP Teachers: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कम छुट्टियां होने पर जांच के आदेश दिए गए है। संदेह है कि शिक्षकों ने छुट्टियों में फर्जीवाड़ा किया।

प्रदेश के कई जिलों में प्राथमिक शिक्षक बहुत कम छुट्टियां ले रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल आईवीआर कॉल के फीडबैक में पता चला है कि पांच जिलों में तो शिक्षकों के छुट्टी लेने की दर अस्वाभाविक हद तक कम हो गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संदेह है कि बस्ती, गाजियाबाद, लखनऊ, मऊ और उन्नाव में शिक्षक बिना ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृति के छुट्टी ले रहे हैं। फर्जी उपस्थिति दर्शाई जा रही है। उन्होंने इन जिलों के बीएसए को निरीक्षण व जांच का आदेश दिया है। मुख्यालय की विशेष टीमों से जांच की बात भी कही है। सुरजीत कुमार सिंह, बीएसए के अनुसार शहर के स्कूलों में जो पहले चरण में निरीक्षण हुए हैं, उसमें 90 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इनकी छुट्टी पोर्टल पर चेक कराई जा रही है।

Investigation on Five District Government Teachers attendance will check who take less leave