मौसम फिर लेगा करवट: 4, 5 और 6 नवंबर को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून (Monsoon) में इस बार देशभर में जमकर बारिश (Heavy Rain) हुई है। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश इतनी हुई है कि बाढ़ जैसे हालत बन गए थे। मानसून की वापसी (जाने के बाद) के बाद भी कई राज्यों में रुक-रूक कर बारिश देखने को मिली है। इसी बीच अब देश में एक बार फिर मौसम करवट लेने लगा है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने यूपी और उत्तराखंड, एमपी समेत कई राज्यों में 4, 5 और 6 नवंबर को लिए बारिश का अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है।