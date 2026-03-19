13वीं मंजिल से कूदा बेटा, नीचे पड़ा मिला लहूलुहान शव; फ्लैट खोला तो उड़े होश, 3 दिन पुरानी मिली मां की लाश

कविनगर थाना क्षेत्र स्थित इस सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर (फ्लैट नंबर-028) में राजबीर सिंह अपनी वृद्ध मां सतनाम कौर के साथ रहता था। चश्मदीदों के मुताबिक, राजबीर अचानक 13वीं मंजिल पर पहुंचा और डक्ट एरिया से नीचे छलांग लगा दी। गिरते समय वह बीच में लगे लोहे के शेड से टकराया और भीषण आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। आवाज सुनकर जब गार्ड मौके पर भागा, तो वहां खून से लथपथ राजबीर का शव पड़ा था।