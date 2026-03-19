गाजियाबाद: बहला-फुसलाकर कमरे में बुलाया, फिर 7 साल की बच्ची से किया डिजिटल रेप

क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में एक सात वर्षीय मासूम बच्ची से 'डिजिटल रेप' का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दो लोगों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित बच्ची की मां, जो एक सोसाइटी में काम करती है, ने पुलिस को बताया कि घटना 15 मार्च की है। उस वक्त वह और उनके पति जो मजदूरी करते हैं काम पर गए हुए थे और घर पर उनके दोनों बच्चे अकेले थे। शाम करीब 6 बजे, उनके 12 वर्षीय बेटे ने फोन कर इस खौफनाक वारदात की जानकारी दी। बेटे ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले देवेन्द्र ने उसकी सात साल की बहन को बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जोर-जबरदस्ती व अश्लील हरकतें कीं, जिससे बच्ची बिलख-बिलख कर रो रही थी।