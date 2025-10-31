दिल्ली मैट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख का साइबर फ्रॉड, पुलिस ने वापस कराए पूरे पैसे

इस घटना के बाद से पीड़ित काफी परेशान थे। जब पुलिस ने उन्हे बताया कि उनका सारा पैसा सुरक्षित करवा दिया गया है तो पीड़ित को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस पर पीड़ित ने आरोपी को साइबर सेल बुलाया और ठगी गई पूरी रकम वापस एकाउंट में मंगवा दी। इस कार्रवाई के बाद जब युवक को अपने पैसे वापस मिले तो उसकी आंखे भर आई। पीड़ित ने गाजियाबाद पुलिस का आभार जताया। उधर पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह भी कहा कि किसी भी संस्थान या विभाग में अगर कोई भी उन्हे नौकरी दिलाने का झांसा देता है तो ये साइबर ठग हो सकते हैं। यह ठगी का नई तरीका ठगों ने इजात किया है।