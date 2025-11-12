यूपी में मौसम ने बदला रुख, बढ़ती ठंडक और जहरीली हवा से बढ़ी परेशानी, गाजियाबाद में सबसे खराब AQI

यूपी में मौसम ने बदला रुख | Image Source - Pinterest
Uttar Pradesh Weather Update: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं ने पूरे प्रदेश में ठंडक बढ़ा दी है। पिछले 48 घंटे में कई जिलों में हल्की शीत लहर का असर देखने को मिला। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में धूप निकलते ही दृश्यता में सुधार हुआ।
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के अनुसार, आने वाले 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा सकता है और हवाओं की गति से ठंडक में और इजाफा होगा।
मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में अमेठी में 500 मीटर तक की न्यूनतम विजिबिलिटी दर्ज की गई। विभाग का अनुमान है कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंडक में वृद्धि और पहाड़ों से आने वाली हवाओं के कारण शीत लहर जैसी स्थिति बनने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में मौसम के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 तक पहुंच गया है, जो अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा आगरा में AQI 250, बागपत में 299, बुलंदशहर में 358 और गाजियाबाद के अन्य हिस्सों में 390 रिकॉर्ड किया गया। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। लालबाग और तालकटोरा क्षेत्रों में AQI 250 दर्ज किया गया। इन इलाकों की हवा सबसे ज्यादा जहरीली पाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि धूल, कंस्ट्रक्शन वर्क और वाहनों से निकलने वाला धुंआ वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।
मंगलवार को लखनऊ में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन में आसमान साफ रहा और गुनगुनी धूप ने ठंड को कुछ हद तक कम किया। दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलती रहीं, जिससे शाम और सुबह की ठंडक में हल्की वृद्धि हुई।
लखनऊ का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को सुबह हल्का कोहरा रहेगा और दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
मंगलवार को कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं, सबसे अधिक तापमान बहराइच में दर्ज किया गया, जो 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अलग-अलग इलाकों में तापमान के इस अंतर ने मौसम को और दिलचस्प बना दिया है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग