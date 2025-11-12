यूपी में मौसम ने बदला रुख, बढ़ती ठंडक और जहरीली हवा से बढ़ी परेशानी, गाजियाबाद में सबसे खराब AQI

Uttar Pradesh Weather Update: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं ने पूरे प्रदेश में ठंडक बढ़ा दी है। पिछले 48 घंटे में कई जिलों में हल्की शीत लहर का असर देखने को मिला। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में धूप निकलते ही दृश्यता में सुधार हुआ।