Mau News: ग़ाज़ीपुर में दीपक राजभर की गोली मारकर हत्या

कासिमाबाद के क्षेत्राधिकारी अनुभव राजर्षि ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवक के सीने में गोली लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।