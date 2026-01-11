Mau News: ग़ाज़ीपुर में दीपक राजभर की गोली मारकर हत्या

Ghazipur News: गाजीपुर में कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के वेलसड़ी गांव में रविवार देर शाम एक 32 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्#या कर दी गई। यह घटना कासिमाबाद-मरदह मार्ग पर स्थित देवी माई स्थल के पास हुई।
मृतक की पहचान वेलसड़ी निवासी दीपक राजभर (32 वर्ष), पुत्र रामआवतार राजभर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से शराब, अंडा, नमकीन और पानी की बोतलें बरामद हुई हैं।
कासिमाबाद के क्षेत्राधिकारी अनुभव राजर्षि ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवक के सीने में गोली लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
